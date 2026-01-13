El dueño de los perros que mataron a Arancha Corcero, a juicio en febrero

Dos años y medio después de que cinco perros acabaran con la vida de la joven de 27 años Arancha Corcero Girón en un camino rural entre los municipios de Roales del Pan, donde residía con sus padres, y La Hiniesta; el dueño de los animales se sentará en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal en febrero. Casi un año ha tardado esta instancia en fijar la fecha de un juicio cuya instrucción ha llevado a acusar al pastor que mantenía a los canes guardando el rebaño de ovejas en un cercado portátil el 23 de octubre de 2023, cuando la joven enfermera pasó a 50 metros del mismo y fue atacada por la jauría por la espalda.

El acusado de un homicidio por imprudencia, de iniciales P.G.R., estuvo en prisión provisional hasta el 6 de marzo de 2024, cuando la Audiencia de Zamora admitió el recurso contra el auto de del juez instructor de la causa, el titular del Juzgado número 4 de Zamora, que decretó el ingreso en prisión a las pocas horas del luctuoso hecho.

El señalamiento del juicio permitirá cerrar el duelo a los padres de la fallecida que fueron los primeros en acudir a socorrer a la víctima mortal y se la encontraron ya sin vida rodeada de los cinco perros que fueron sacrificados por el orden del juez tras considerar que podrían volver a protagonizar un suceso de tal gravedad.