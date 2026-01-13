Cuidado y mira al frente si paseas por la Plaza de Sagasta en Zamora

Los emblemáticos balcones y fachadas de la Plaza de Sagasta en Zamora son uno de los atractivos arquitectónicos del casco histórico de la ciudad. Junto al complejo de la catedral y el castillo, es una de las zonas más emblemáticas.

Esta plaza alberga varios edificios de estilo modernista, con fachadas tan icónicas como la del edificio de Las Cariátides, compuesta por columnas con forma de mujer.

Muchas de ellas pasan inadvertidas a la vista de los zamoranos y los turistas que pasean por ella por un motivo concreto: el teléfono móvil.

En la era digital que vivimos, el móvil es el absoluto protagonista de nuestras vidas y una extensión más de nuestras manos, que nos hace tener la mirada baja, y pendientes siempre de cualquier notificación.

Dejar a un lado las pantallas

Las farolas, que iluminan esta céntrica plaza zamorana, han aparecido forradas con varios carteles que han llamado la atención de los viandantes por sus mensajes.

Estos letreros, colocados en zonas estratégicas de la plaza, parecen advertirnos de la importancia de mirar al frente mientras paseamos para no tropezar con el mobiliario de la zona.

En los mensajes que aparecen se pueden leer frases como "levantar la mirada" o "riesgo de colisión" junto a un dibujo de personas mirando el móvil.

Cartel en la Plaza de Sagasta de Zamora / LOZ

¿Una ubicación casual?

Además de la estatua de Eduardo Barrón, el “Adán después del pecado”, que preside la Plaza Sagasta, en ella también se encuentra el famoso cartel luminoso del Teatro Principal, que da entrada a la conocida calle Quebrantahuesos.

La colocación de estos carteles en esta zona concreta puede llamar la atención por varios motivos.

Uno de ellos es que los mensajes pueden pertenecer a una campaña de concienciación dirigida a los peatones, dadas las caídas y los traspiés habituales. Si así fuera, sería una forma divertida de advertir a los zamoranos.

Pero… ¿y si alomejor también pudiera ser una nueva campaña de promoción del Teatro Principal?

Sea como fuere, la campaña nos hace reflexionar sobre la importancia de despegar la vista de las pantallas y poder disfrutar de la belleza del mundo que nos rodea.