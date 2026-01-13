Zamora contará antes de mayo con seis nuevos pasos de peatones: te contamos dónde

La ciudad de Zamora contará en los próximos meses con seis nuevos pasos de peatones con el objetivo de mejorar la movilidad, accesibilidad y seguridad de determinadas zonas. En concreto, el Ayuntamiento ejecutará estos nuevos pasos en las calles de San Blas, Ronda de La Feria, La Salud, Juan Sebastián Elcano, Bajada de la Barriada de Asturias y calle La Hiniesta.

Ubicaciones que cuentan con el informe de viabilidad positivo por parte de la Policía Municipal de Zamora para atender a las distintas peticiones vecinales de instalar una zona señalizada en la calzada para poder cruzar.

La firma zamorana Construcciones Recorsa S.A. será la encargada de ejecutar el proyecto que cuenta con un presupuesto de 56.128 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de tres meses.

El paso de cebra en la bajada de la Barriada de Asturias se localizará en la mitad de la vía, en el punto donde más visibilidad existe, complementando el paso de peatones que se encuentra al final. La nueva senda peatonal en la calle de la Hiniesta se ubicará a la altura del número 142 en la confluencia con la calle Pico de Pájaro.

El tercero de los nuevos pasos de peatones de la capital zamorana estará en la calle de San Blas, a la altura del parque infantil, en la mitad de la vía, donde ya es un itinerario que la gente utiliza frecuentemente a día de hoy, pero sin ninguna seguridad.

En cuanto al de la calle de Juan Sebastián Elcano, el paso estará en el acceso a la urbanización de La Perla, mientras que el nuevo itinerario peatonal de la calle de La Salud, se ejecutará en la confluencia con la calle Río Tormes.

Finalmente, en la Ronda de la Feria, se añadirá el cruce de peatones en la confluencia con la cuesta de San Sebastián.