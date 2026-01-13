Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Ir al cine por un euro? Regresa a Zamora el evento "Cine Joven 2026"

Desde el próximo fin de semana y con dos sesiones al mes durante todo el año

Jornadas de "Cine Joven 2026" en Zamora

Vanessa Remesal

El Ayuntamiento de Zamora volverá a apostar en 2026 por acercar el cine a los más jóvenes con una nueva edición del programa “Cine Joven”, que permitirá disfrutar de películas en pantalla grande por tan solo 1 euro.

La iniciativa se desarrollará a lo largo de todo el año, con sesiones programadas de forma periódica para facilitar el acceso a la cultura audiovisual.

Cartel oficial del ciclo cultural "Cine Joven 2026" / Ayuntamiento de Zamora

Según la información aportada por el consistorio, las proyecciones se celebrarán dos días al mes, normalmente a mediados, con sesiones a las 17:15 y a las 20:00 horas.

El calendario arrancará el próximo fin de semana, con sesiones los días 16 y 17 de enero.

El descuento está dirigido a jóvenes de entre 12 y 25 años, que deberán presentar la Tarjeta Joven del Ayuntamiento de Zamora para beneficiarse del precio reducido.

La campaña refuerza el objetivo de fomentar el ocio cultural asequible y consolidar el hábito de ir al cine entre el público joven zamorano y que sea accesible para todos los bolsillos.

