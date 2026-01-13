¿Ir al cine por un euro? Regresa a Zamora el evento "Cine Joven 2026"
Desde el próximo fin de semana y con dos sesiones al mes durante todo el año
El Ayuntamiento de Zamora volverá a apostar en 2026 por acercar el cine a los más jóvenes con una nueva edición del programa “Cine Joven”, que permitirá disfrutar de películas en pantalla grande por tan solo 1 euro.
La iniciativa se desarrollará a lo largo de todo el año, con sesiones programadas de forma periódica para facilitar el acceso a la cultura audiovisual.
Según la información aportada por el consistorio, las proyecciones se celebrarán dos días al mes, normalmente a mediados, con sesiones a las 17:15 y a las 20:00 horas.
El calendario arrancará el próximo fin de semana, con sesiones los días 16 y 17 de enero.
El descuento está dirigido a jóvenes de entre 12 y 25 años, que deberán presentar la Tarjeta Joven del Ayuntamiento de Zamora para beneficiarse del precio reducido.
La campaña refuerza el objetivo de fomentar el ocio cultural asequible y consolidar el hábito de ir al cine entre el público joven zamorano y que sea accesible para todos los bolsillos.
