Los campos de fútbol de Valorio estrenarán césped
El Ayuntamiento saca a licitación esta obra por 569.000 euros
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado el proyecto para la sustitución del césped artificial de los campos de fútbol de Valorio.
Estos trabajos cuentan con un presupuesto base de licitación de 569.000 euros, incluyendo el IVA.
A partir de ahora, comienzan los trámites para la licitación del contrato de ejecución de dicho proyecto.
Nuevo responsable en mantenimiento
Por otra parte, en la Junta de Gobierno Local también se ha acordado la ampliación del nombramiento de responsables del contrato de servicio de mantenimiento de pavimentación en diferentes zonas de la ciudad de Zamora.
- Suspendida la multitudinaria asamblea del Jesús Nazareno en Zamora por esceso de aforo: cabreos y nueva fecha en el aire
- Así era en los años 50 Monte la Reina, el prestigioso campamento militar de universitarios
- Piden 15 años de prisión al dueño de By Alice por drogas, armas y blanqueo: juicio en la Audiencia de Zamora
- Radiografía del IMV en Zamora: quiénes lo cobran, cuántos son extranjeros y cuál es la cuantía media
- Suelo para dar vivienda pública a 800 zamoranos: el 'regalo de Reyes' que el Ayuntamiento hace a la Junta
- Laura, mujer transexual de Zamora: 'El camino es difícil, pero hay que vivir, los miedos no duran siempre
- Dos jóvenes zamoranos fusionan visitas guiadas y conciertos en patrimonio sacro: 'En la época de la inmediatez hay que dar las cosas masticadas
- Francis' no se olvida de Zamora y deja un reguero de nieve por toda la provincia