Los campos de fútbol de Valorio estrenarán césped

El Ayuntamiento saca a licitación esta obra por 569.000 euros

Campos de fútbol de Valorio.

Campos de fútbol de Valorio. / Victor Garrido

B. Blanco García

B. Blanco García

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado el proyecto para la sustitución del césped artificial de los campos de fútbol de Valorio.

Estos trabajos cuentan con un presupuesto base de licitación de 569.000 euros, incluyendo el IVA.

Campos de fútbol de Valorio

Campos de fútbol de Valorio / Victor Garrido

A partir de ahora, comienzan los trámites para la licitación del contrato de ejecución de dicho proyecto.

Nuevo responsable en mantenimiento

Por otra parte, en la Junta de Gobierno Local también se ha acordado la ampliación del nombramiento de responsables del contrato de servicio de mantenimiento de pavimentación en diferentes zonas de la ciudad de Zamora.

Los campos de fútbol de Valorio estrenarán césped

Los campos de fútbol de Valorio estrenarán césped

