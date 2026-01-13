Auguran poco seguimiento al paro del sindicato médico minoritario

El paro de médicos para el 14 y 15 de enero, para el que la Junta de Castilla y León ha fijado ya servicios mínimos, obedece a la convocatoria del Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria (SMP), "un sindicato minoritario, escindido del andaluz que nada tiene que ver con las grandes organizaciones profesionales como son el CESM, el andaluz SMA, el catalán MC o el madrileño MYTS", de acuerdo con fuentes próximas a estos.

La confusión entre los médicos ha obligado a salir al paso de esta movilización para desvincularse por completo de ella a los representantes de los grandes sindicatos profesionales de médicos para aclarar que no tienen nada que ver con esta convocatoria y que tienen previsto llamar a un paro general contra el Ministerio de Sanidad "a finales de enero o principios de febrero". Esta nueva huelga se llevará a cabo para reivindicar las mejoras laborales que expusieron en el paro de primeros de diciembre de 2025, ha explicado el presidente del Sindicato Médico en Zamora, Tomás Toranzo.

Aunque algunas de las reivindicaciones las comparten todos los sindicatos, la repercusión de esta movilización convocada para los días 14 y 15 se cree que será escasa, dado que la mayoría de facultativos están adscritos a los grandes. "Lo que no se puede hacer es que se convoque unilateralmente una huelga. Las organizaciones sindicales mayoritarias vamos a plantar cara contra el Ministerio de Sanidad tras el acuerdo al que llegamos después de la huelga de diciembre", ha querido dejar claro Tomás Toranzo. Y lo harán con la próxima convocatoria de paros que "se anunciará oportunamente y se explicarán los motivos" para hacer un llamamiento a la movilización.

La Consejería de Sanidad publicó en el Bocyl los servicios mínimos que afectarán a un tercio del total de profesionales, incluidos los turnos nocturnos. La medida se aplicará en todas las áreas sanitarias de la comunidad autónoma en la jornada ordinaria y la complementaria del personal designado.

Para las consultas ordinarias de Atención Primaria los servicios mínimos equivalen a los previstos para un domingo o festivo e implicaría la alteración del horario de trabajo del personal de urgencias extrahospitalarias porque los puntos de atención continuada permanecen cerrados, al igual que en días laborables ordinarios en horario de mañana.