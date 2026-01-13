30 de abril de 2026, fecha límite para terminar las obras de la avenida de Galicia

Las obras de humanización de la avenida de Galicia deberán estar finalizadas el 30 de abril de 2026. Esta es la fecha límite, después de que los trabajos se hayan tenido que prorrogar tras incrementar el presupuesto en medio millón de euros para nuevas actuaciones.

La Subdelegación del Gobierno en Zamora ha acogido hoy la última reunión de la Comisión de Seguimiento de las obras de “Humanización de las travesías” que se celebra mensualmente a fin de coordinar a todos los agentes implicados en una actuación que afecta de forma integral a la ciudad de Zamora. Al encuentro asisten responsables de la Unidad de Carreteras, Ayuntamiento de Zamora, Jefatura Provincial de Tráfico, Asistencia Técnica y contratas.

Esta comisión se constituyó el 1 de julio de 2024 con el objetivo de supervisar la ejecución de las obras de acondicionamiento, mejora y humanización de varias travesías en la ciudad. Dieciocho meses después, el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, ha destacado el ritmo de ejecución alcanzado, teniendo en cuenta las dificultades habituales de la obra pública, como la falta de materiales, de personal o las condiciones meteorológicas.

En este periodo se han completado ya dos de las tres grandes actuaciones previstas. La travesía de la avenida de Requejo, que fue finalizada y recepcionada por el Ministerio de Transportes el 14 de noviembre de 2025, mientras que la travesía de Cardenal Cisneros, quedó concluida tras un retraso motivado por la reparación integral de un importante socavón, una actuación profunda que supuso una inversión adicional de 180.000 euros, siendo las obras recepcionadas el 19 de diciembre de 2025.

Francisco Guarido y Ángel Blanco. / Victor Garrido / LZA

La única actuación pendiente es la de la avenida de Galicia, donde ha sido necesario ejecutar un modificado de proyecto cercano al medio millón de euros. Aunque se intentó avanzar en los trabajos a finales de 2025, las condiciones climatológicas no eran adecuadas para las tareas previstas, fundamentalmente el fresado y la extensión de aglomerado. Por este motivo, se fijó un nuevo plazo de finalización para la primavera de 2026, con la previsión de que los trabajos se retomen en cuanto mejore el tiempo.

En total, el conjunto de las obras supera los 21 millones de euros, una inversión que, según destacó el subdelegado, ha tenido un impacto directo en la economía local, ya que una parte muy importante de los materiales y de la mano de obra procede de empresas y trabajadores de Zamora.

Los objetivos iniciales del proyecto eran integrar estas antiguas travesías en el entorno urbano, fomentar una movilidad más activa, reducir el tráfico de paso, disminuir la contaminación atmosférica y acústica y hacer la ciudad más accesible y atractiva tanto para vecinos como para comerciantes y turistas. Desde las instituciones se reconoce que el cambio en la fisonomía y en la movilidad de la ciudad es ya evidente, "especialmente en vías donde se registraban accidentes graves antes de las intervenciones", ha comentado el alcalde, Francisco Guarido.

Por parte del Ayuntamiento, se han trasladado diversas observaciones para mejorar la imagen final de las obras antes de su recepción definitiva como son la reposición de árboles robados, limpieza de zonas verdes, colocación de señalización vertical, ajustes semafóricos y pequeñas adaptaciones en el carril bici. En el caso concreto de la avenida de Galicia, también se atenderán demandas vecinales y comerciales relacionadas con la mejora de la iluminación y la incorporación de nuevos pasos de peatones.

Respecto a la movilidad ciclista, el Ayuntamiento defiende que se han dado “pasos de gigante” en vías como Cardenal Cisneros y la avenida de Requejo, y anunció futuros proyectos para dar continuidad al carril bici desde Cardenal Cisneros hasta el Polígono de La Hiniesta, dentro de un plan complementario vinculado al turismo.

En cuanto a la humanización de la avenida de La Feria, la cuarta travesía pendiente, el proyecto está redactado y aprobado, con un presupuesto superior a 3,3 millones de euros. Sin embargo, Blanco ha confirmado que por el momento carece de financiación, tras no haber podido acogerse a fondos europeos. Por este motivo, desde la Subdelegación se está trabajando para lograr recursos estatales que permitan su ejecución en los próximos años con el objetivo de completar la transformación urbana de las principales arterias de la ciudad.