Zamora acogerá este año más de una docena de festivales

La música de distintos géneros, la interpretación, la magia o el folclore centran los festivales previstos para este 2026 en Zamora.

En febrero se abre camino una propuesta emergente. Un nuevo festival de música comercial, bautizado como Za! Fest, tendrá lugar en el recinto ferial del Ifeza el 7 de febrero. Por el momento la organización, a través de sus redes sociales, ha confirmado la presencia de Dany Bmp, un dj y productor español con más de 20 años de trayectoria. Además, los promotores desean llevar otra edición en San Pedro.

Las aceñas de Cabañales representa el marco donde tiene lugar la bienvenida a la primavera con la romería pop Hurra!, que combina música pop en directo con gastronomía y que cada año ha rendido homenaje a iconos de la cultura pop como David Bowie, Tino Casal o Rafaela Carrá.

Mayo

En mayo llegarán el teatro del Siglo de Oro con "Barrocadas", en múltiples escenarios de la ciudad, y el Festival Internacional de Títeres y Marionetas. Esta última propuesta reúne en distintos espacios de la ciudad espectáculos pensados para el público infantil y, en los últimos años, también dirigidos al público adulto.

En junio se asienta en el calendario la Liturgia del Vermú, una experiencia que aúna música y gastronomía. Este año abandona el patio del Seminario para vivirse la tercera edición en la Fundación Rei Afonso Henriques el próximo 6 de junio, con, entre los nombres confirmados, Carlos Ares y "Pequeño rock and roll", Vangoura o Alice Wonder.

Además, el flamenco vive una de las citas más importantes del año con el Festival de Flamenco de Zamora, enmarcado dentro de las Ferias y Fiestas de San Pedro.

Julio

El séptimo mes del año incrementa la oferta festivalera. La capital puede presumir de contar con dos festivales internaciones de alta repercusión económica en la ciudad.

El Z! Live Rock Fest, la apuesta personal de por un grupo de zamoranos, se ha tornado en un evento de rock y heavy metal que mueve a miles de personas cada año a los conciertos programados en Ifeza y genera más de cinco millones de euros tanto en la capital como en las provincias limítrofes dado que la provincia no es capaz de alojar a la cantidad de metaleros que acuden a este festival cada junio.

La XI edición, que tendrá lugar del 11 al 13 de junio, contará con Saxon Twisted Sister, Opeth, Krisiun, Coroner, Crematory, Burning Witches, Adam And The Metal Hawks, Dragony o Ekyrian.

Nuevamente a finales de mes Zamora se convertirá en el epicentro de la lírica de pequeño formato de la mano del Festival Internacional de Ópera de Cámara de Zamora, Little Opera, que ha abierto una senda en España.

La actividad combina su apuesta decidida por el género para los más melómanos, a través de estrenos y producciones propias, sin olvidar atraer a los nuevos públicos a través de la gala inaugural donde los cantantes interpretan piezas muy conocidas o un guiño a los niños, ya sea mediante funciones adaptadas ya sea mediante espectáculos de teatro lambe lambe, como en las dos últimas ediciones.

El hecho de ser una provincia rayana también impregna la vida cultural. Una de las manifestaciones más representativas de la cultura lusa es el fado, una música que desde hace décadas cuenta con una cita obligada en verano en el antiguo convento de San Francisco.

El Festival de Fados de Castilla y León, que está a punto de cumplir sus 25 años, lo impulsa la Fundación Rei Afonso Henriques, institución que ha trabajado mucho para consolidar y mantener la cita anual para los muchos aficionados al género.

En agosto la ciudad acoge el Festival Mamut desde 2021. La propuesta visibiliza esta manifestación artística donde un solo espectador, o a lo sumo dos, vive una historia poética dentro de una pequeña caja escénica en espacios muy diversos de la ciudad, como la plaza de Viriato o las aceñas de Cabañales.

Septiembre

A principios de septiembre el folclore tiene su escaparate en el Festival Internacional de Folclore de Zamora que permite descubrir la cultura tradicional de muy distintos continentes en actuaciones que tiene lugar en la capital, Benavente y también en Toro.

También podría tener lugar un nuevo festival, enmarcado en las fiestas de septiembre, que otorgaría visibilidad a los grupos y bandas de Zamora que se encuentran bajo el amparo de Mubaza, en las aceñas de Cabañales. El mismo emplazamiento acoge desde hace varias ediciones el Transgress Fest, que da protagonismo a la música y el arte LGTBIQ+ con la presencia de grandes figuras artísticas.

A caballo, entre septiembre y octubre, llegará la magia de la mano de la XXXIII edición de las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora que hacen posible que grandes profesionales del ilusionismo compartan su arte en la calle, en hospitales, en residencias de mayores, en guarderías o en el Principal.

En el último trimestre del año la primera infancia, dispone de su propio festival que trasciende de la capital.

La compañía Baychimo Teatro se embarcó, hace varios años ya, en generar un espacio para las propuestas artísticas planteadas para bebés por parte de compañías españolas y extranjeras bajo el paraguas de Festival JEN.

