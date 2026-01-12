¿Vendrá el rey Felipe VI a la inauguración de Fromago en Zamora?

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, se dirigió al rey Felipe VI durante su encuentro el pasado verano con motivo de su visita a las zonas afectadas por los incendios en la comarca de Sanabria para invitarle a asistir a la inauguración de la tercera edición de la feria del queso Fromago. Su respuesta fue que cursará la invitación formalmente al jefe de la Casa Real. "Le comenté que estaba muy bien que nos ayudase en ese momento de respaldo, en aquel escenario de los incendios tan malo, pero que también había que venir a Zamora a lo bueno", ha recordado Faúndez.

Dicho y hecho, desde la institución provincial se ha remitido la propuesta que espera que sea considerada por Su Majestad. "Tocamos madera", ha comentado el dirigente este lunes durante la presentación de las acciones promociones del evento.

Junto a la presidenta del Patronato de la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza), Sara Fregeneda, el dirigente alistano ha inaugurado en la Plaza Viriato el comienzo de una campaña promocional de Fromago que busca dar el protagonismo al ciudadano.

Tras dos primeras ediciones, la próxima que tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre en la capital, Eilza repite como organizadora del evento con la vista puesta en mejorar aquellos aspectos más débiles del certamen. En concreto, un impulso a una promoción más cercana con el ciudadano de a pie a través de las redes sociales y la puesta en marcha de un canal de comunicación a tiempo real.

De este modo, hoy se ha inaugurado la campaña "Galería en el tiempo", que consiste en invitar a los ciudadanos a hacerse un selfie frente al reloj de la cuenta atrás de Fromago y que lo envíen a la organización a través el QR.

Con las fotos está previsto que se haga una exposición durante los días de la cita quesera "en un lugar emblemático de la ciudad para que sea reflejo de que Fromago no solamente son cuatro días al año sino que es una campaña de promoción de la ciudad de Zamora y del sector quesero durante todo el año y que queremos que forme parte de las vidas de los zamoranos y que también los turistas que vengan nos conozcan", ha detallado Fregeneda.

Igualmente, las fotos se podrán subir a las redes sociales con el hashtag de la feria.

PRESENTACIÓN INICIATIVAS PROMOCIONALES DE FROMAGO 2026 / Victor Garrido / LZA

Respecto al canal de difusión, se usará WhatsApp para dar a toda la información de la feria actualizada hasta que el reloj de Viriato se ponga a cero y una vez se celebre la feria para dar a conocer todos los aspectos más relevantes y las actividades de interés para el público. "Vamos a lanzar todas las noticias, todas las novedades, expositores que se vayan uniendo y toda esa información para que la conozcan todas las personas", ha expuesto la presidenta de Eilza.

Campaña que los representantes de la Diputación y Eilza han dado por inaugurada con un selfie frente al reloj.

Expectativas superadas

Más del 50% de las inscripciones para participar como expositor en la feria internacional del queso de Zamora están ya cerradas y facturados. Mientras que en reserva de suelo se encuentran en torno a un 30%. Datos que certifican que el objetivo que la organización tenía de superar los 400 stands este año se va a cumplir.

"Estamos trabajando mucho en la parte internacional para conseguir que en la siguiente edición la feria sea aún más notoria", ha destacado Fregenda.

Balance de preparativos que desde la organización califican de provechosos. "Vamos más adelantados que hace dos años, la experiencia se nota", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, ha confirmado que en los próximos días se formalizará el convenio con Eilza para darle un anticipo del 100% de la subvención de 550.000 euros "para que tengan esa liquidez" necesaria para organizar un evento de tales dimensiones.