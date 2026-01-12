Toño Barreiro, finalista del premio Senyera d’Arts Visuals 2025

El artista Toño Barreiro es uno de los finalistas del Premi Senyera d’Arts Visuals 2025, una iniciativa del Ayuntamiento de Valencia para promover la trayectoria profesional de artistas de la comunidad valenciana.

El zamorano, afincado desde años en Valencia, concurrió con la obra "Signum 2", realizada en técnica mixta sobre tela, que se exhibe en las Atarazanas del Grao junto a las obras de los diez finales y de la ganadora Rocío Garriga.

La pieza del zamorano. / Cedida

Nuevo proyecto

"Signum 2" forma parte de un proyecto que arrancó el primer año de la pandemia y donde el artista "propone una lectura compleja de un mundo en el que razón, emoción y expresión buscan un equilibrio dinámico y coherente" y donde "emergen combinaciones cromáticas de alto contraste", según explica el artista en sus redes sociales.