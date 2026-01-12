La romería pop Hurra! homenajeará a Rocío Jurado el 30 de mayo

La romería pop Hurra! regresa a las aceñas de Cabañales el próximo 30 de mayo.

El festival homenajeará a la más grande, a Rocío Jurado, "icono absoluto, voz eterna y símbolo de carácter, emoción y libertad. Una figura transversal que conecta generaciones y encaja a la perfección con el espíritu festivo, abierto y sin prejuicios de Hurra! Romería Pop", señalan desde la organización.

Actuaciones

El festival, con un aforo limitado a un millar de personas, contará con la participación de Padres Karras y Peras, que conducirá la procesión.

El cartel de artista lo complementa La Bien Querida, una de las voces más influyentes del pop español de los últimos años, con un cancionero brillante que combina emoción, ironía y una sensibilidad única, perfecta para el espíritu de la romería; Joe Crepúsculo, con unos directos que son pura fiesta; Repion, el dúo cántabro se ha consolidado como una de las propuestas más sólidas y emocionantes del indie-rock nacional con canciones intensas, directas y un directo que no deja indiferente.

Cartel de la romería pop Hurra! / Cedida

También tocará Puño Dragón, con un rock luminoso, letras afiladas y actitud descarada para una banda que conecta a la perfección con el público gracias a su honestidad y energía sobre el escenario; Los Invaders, con un espíritu gamberro y una mezcla explosiva de rock, garage y actitud festiva que encaja como un guante en una romería donde todo invita a pasarlo bien y Los Chivatos, con un espíritu gamberro y una mezcla explosiva de rock, garage y actitud festiva que encaja como un guante en una romería donde todo invita a pasarlo bien, indican desde la organización.

Entradas

La actividad, impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con Cultura Emergente, tiene preventa el 19 de febrero de 45 euros más gastos de gestión, con entradas generales a la venta a partir del día siguiente.