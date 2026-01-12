Obras
La rehabilitación de la escalera de Peña Trevinca en Zamora sale a licitación
El presupuesto de la actuación es de 166.129 euros con un plazo de ejecución de 4 meses
El Ayuntamiento de Zamora ha sacado a licitación las obras de rehabilitación y reordenación de la escalera de Peña Trevinca, una actuación destinada a mejorar la seguridad, accesibilidad y comodidad de los peatones. El contrato cuenta con un presupuesto base de 166.129 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses. La intervención se centrará en la reordenación completa del trazado, las pendientes y los escalones, con el objetivo de que la subida sea más descansada y la bajada menos pronunciada y peligrosa.
Las escaleras, en un estado de deterioro avanzado, unen peatonalmente dos puntos de la calle Peña Trevinca con un desnivel de ladera pronunciado y con una diferencia de cotas de casi 13 metros. El nuevo diseño contempla tramos homogéneos de 2,20 metros de ancho, con peldaños de 17,5 centímetros de altura y 35 centímetros de huella.
La actuación se realizará manteniendo el trazado general existente para minimizar el impacto sobre el entorno ajardinado y los accesos colindantes. No obstante, en algunos casos la diferencia de cota de las nuevas escaleras con las antiguas, se resolverá con rellenos compactados o desmontes, que en algún caso son complejos por la roca generalizada existente.
El proyecto, redactado por el arquitecto José Luis Meana Avedillo, incluye también la renovación del pavimento, la ejecución de muretes de hormigón con pasamanos y la mejora de la iluminación, mediante un sistema lineal integrado que incrementará la visibilidad y la seguridad en todo el recorrido.
- Suspendida la multitudinaria asamblea del Jesús Nazareno en Zamora por esceso de aforo: cabreos y nueva fecha en el aire
- Así era en los años 50 Monte la Reina, el prestigioso campamento militar de universitarios
- Piden 15 años de prisión al dueño de By Alice por drogas, armas y blanqueo: juicio en la Audiencia de Zamora
- Radiografía del IMV en Zamora: quiénes lo cobran, cuántos son extranjeros y cuál es la cuantía media
- Suelo para dar vivienda pública a 800 zamoranos: el 'regalo de Reyes' que el Ayuntamiento hace a la Junta
- Laura, mujer transexual de Zamora: 'El camino es difícil, pero hay que vivir, los miedos no duran siempre
- Francis' no se olvida de Zamora y deja un reguero de nieve por toda la provincia
- La Diputación de Zamora saca las bases para contratar dos oficinas móviles contra la exclusión financiera