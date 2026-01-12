La rehabilitación de la escalera de Peña Trevinca en Zamora sale a licitación

El Ayuntamiento de Zamora ha sacado a licitación las obras de rehabilitación y reordenación de la escalera de Peña Trevinca, una actuación destinada a mejorar la seguridad, accesibilidad y comodidad de los peatones. El contrato cuenta con un presupuesto base de 166.129 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses. La intervención se centrará en la reordenación completa del trazado, las pendientes y los escalones, con el objetivo de que la subida sea más descansada y la bajada menos pronunciada y peligrosa.

Las escaleras, en un estado de deterioro avanzado, unen peatonalmente dos puntos de la calle Peña Trevinca con un desnivel de ladera pronunciado y con una diferencia de cotas de casi 13 metros. El nuevo diseño contempla tramos homogéneos de 2,20 metros de ancho, con peldaños de 17,5 centímetros de altura y 35 centímetros de huella.

Estado actual de los escalones / Cedida

La actuación se realizará manteniendo el trazado general existente para minimizar el impacto sobre el entorno ajardinado y los accesos colindantes. No obstante, en algunos casos la diferencia de cota de las nuevas escaleras con las antiguas, se resolverá con rellenos compactados o desmontes, que en algún caso son complejos por la roca generalizada existente.

El proyecto, redactado por el arquitecto José Luis Meana Avedillo, incluye también la renovación del pavimento, la ejecución de muretes de hormigón con pasamanos y la mejora de la iluminación, mediante un sistema lineal integrado que incrementará la visibilidad y la seguridad en todo el recorrido.