El programa Conciliamos se extiende por fin a septiembre en Zamora: ya es oficial

Nueva convocatoria de "Conciliamos" que llega con una gran novedad: la extensión del programa por fin a septiembre, una demanda muy solicitada por los padres trabajadores. El Boletín Oficial de Castilla y León publica este lunes la nueva edición puesta en marcha por la consejería de Familia dirigida por la zamorana Isabel Blanco. Así, la edición del verano de "Conciliamos" se desarrollará durante el mes de septiembre hasta que comiencen las clases ordinarias, de modo que queda cubierto al completo todo el periodo estival. Hasta ahora, el plan alcanzaba hasta el 31 de agosto, con varias semanas "colgadas" hasta el inicio de las clases que obligaba a muchas familias a coger vacaciones obligadas o a hacer malabares para atender a sus hijos.

La iniciativa se mantiene, por supuesto, en el resto de periodos vacacionales: Carnaval, Semana Santa y Navidad.

Cambios de ubicación

La nueva decisión supondrá también cambios en la organización ya que el 1 de septiembre los centros escolares abren para la preparación del curso académico. Al desarrollarse "Conciliamos" en ellos, es posible que "durante esos primeros días pueda haber cambios de ubicación para no interferir en la actividad académica", advierten.

Carlos Gil Andrés

De 3 a 12 años

El programa es una iniciativa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para que los padres con hijos de entre 3 y 12 años —o 14 cuando precisen de necesidades educativas especiales— puedan conciliar familia y trabajo los días laborales no lectivos. De este modo, durante las vacaciones de verano, Navidad, Semana Santa y los días de Carnaval, los niños reciben una atención lúdica mientras sus padres se encuentran realizando sus actividades profesionales. Es decir, uno de los requisitos para inscribirse en esta iniciativa es que la familia necesite conciliar precisamente porque los progenitores se encuentran laboralmente activos.

En 2025 participaron 25.451 niños en todas las ediciones, 3.224 niños más que en 2024, es decir, un 15 % más. De ellos, el 49,5 % participantes son del medio rural. En esta última edición de Navidad lo han hecho un total de 3.108 menores -datos de Castilla y León- frente a los 2.363 de la edición del año pasado, es decir, 691 más. También ha crecido el número de centros, 121 frente a 97 de la Navidad de 2024.

La Junta financia este programa con 4,4 millones de euros, una cuantía que ha crecido de manera importante desde el comienzo de la legislatura a medida que han ido aumentando exponencialmente los participantes.

Precios congelados

El programa lleva desde 2013 con los precios congelados. Las familias abonan la cuantía correspondiente en función de la renta: es gratuito para aquellas cuyos ingresos no superen los 9.000 euros, las familias numerosas de categoría especial, si alguno de sus miembros es víctima del terrorismo o de la violencia de género o bien tengan menores bajo el sistema de protección a la infancia o bien se hayan hecho cargo de niños de otras nacionalidades que se encuentren dentro de un programa de acogida temporal. Mientras, aquellas familias con una renta entre los 9.000 y los 18.000 euros abonarán cuatro euros al día, mientras que el precio será de seis euros si superan ese umbral.