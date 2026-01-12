Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pobreza silenciosa en ZamoraPróxima asamblea del Jesús NazarenoEl cauce de los ríos de ZamoraFestivales en Zamora 2026Óscar Cano y el futuro Zamora CF
instagramlinkedin

Economía

La pobreza silenciosa afecta ya a cuatro de cada diez zamoranos

Se trata de colectivos integrados en la sociedad, como mayores del entorno rural y familias con sueldos precarios, a los que cada vez les cuesta más llegar a fin de mes

Una mujer mira los precios de los productos en uno de los puestos del Mercado de Abastos de Zamora.

Una mujer mira los precios de los productos en uno de los puestos del Mercado de Abastos de Zamora. / Víctor Garrido

Leticia Galende

Personas mayores que viven solas, trabajadores con sueldos precarios, familias que no cumplen los requisitos de las ayudas y hogares rurales alejados de los servicios sociales concentran una pobreza invisible que no siempre aparece en las estadísticas oficiales. En concreto, cuatro de cada diez personas en la provincia sufren de la llamada pobreza silenciosa, que el último Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León, elaborado por la Fundación Foessa, identifica como uno de los principales retos sociales de la comunidad y que afecta de forma especial a territorios envejecidos y rurales como Zamora.

Una realidad que sufren miles de zamoranos, se estima que en torno a 72.000 habitantes, que viven con ingresos insuficientes sin figurar en los registros de exclusión social ni acceder a ayudas públicas. El informe constata así que pobreza y exclusión social no siempre coinciden, lo que deja fuera del radar institucional a una parte importante de la población vulnerable.

"Existe un porcentaje significativo de personas que se ven afectadas por procesos de exclusión social, pero que cuentan con ingresos que superan el umbral de la pobreza y, de igual manera, parte de la población puede verse en situaciones de pobreza monetaria que no van acompañadas de una situación de exclusión social", señala el estudio.

Declaración que avalan los datos, puesto que el 16,2% de las personas afectadas por la exclusión social no enfrentarían riesgo de pobreza, mientras que el 43,3% de habitantes que enfrentan pobreza monetaria serían personas socialmente integradas. Diferencias que la investigación de Foessa alude al mayor alcance generalizado que tiene la pobreza en Castilla y León, tanto entre la población excluida como entre la integrada, una circunstancia que en provincias como Zamora se ve reforzada por el envejecimiento, la despoblación y la dispersión territorial.

Un grupo de personas mayores a las puertas de un comercio en la capital zamorana. | VÍCTOR GARRIDO

Un grupo de personas mayores a las puertas de un comercio en la capital zamorana. / Víctor Garrido

El estudio ubica al conjunto de la población en cuatro espacios diferenciados: la integración sin pobreza, donde se sitúan las personas que no son pobres ni están excluidas; la pobreza integrada, que engloba a quienes tienen bajos ingresos, pero no sufren exclusión social; la exclusión sin pobreza, formada por personas con ingresos por encima del umbral, pero con graves dificultades sociales; y la exclusión con pobreza, el grupo más vulnerable, que acumula ambas situaciones.

Es, por tanto, la pobreza integrada la que alimenta la pobreza silenciosa en territorios como Zamora con personas mayores con pensiones mínimas que no solicitan ayudas, trabajadores pobres con empleos temporales o a tiempo parcial y familias que sobreviven con dificultades, pero sin acceso a recursos sociales estables. Invisibilidad que se agrava, sobre todo en el medio rural, por la dispersión territorial, la falta de servicios de proximidad y la brecha digital.

Noticias relacionadas y más

Una alertante situación de pobreza oculta que corre el riesgo de cronificarse ante el incremento del coste de los bienes y servicios básicos como la vivienda, la alimentación o la energía y que erosiona el poder adquisitivo de muchos hogares que, a pesar de tener propiedades, carecen de liquidez para cubrir gastos y cuyos salarios no han crecido al mismo ritmo que los precios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suspendida la multitudinaria asamblea del Jesús Nazareno en Zamora por esceso de aforo: cabreos y nueva fecha en el aire
  2. Así era en los años 50 Monte la Reina, el prestigioso campamento militar de universitarios
  3. Piden 15 años de prisión al dueño de By Alice por drogas, armas y blanqueo: juicio en la Audiencia de Zamora
  4. Radiografía del IMV en Zamora: quiénes lo cobran, cuántos son extranjeros y cuál es la cuantía media
  5. Suelo para dar vivienda pública a 800 zamoranos: el 'regalo de Reyes' que el Ayuntamiento hace a la Junta
  6. Laura, mujer transexual de Zamora: 'El camino es difícil, pero hay que vivir, los miedos no duran siempre
  7. Francis' no se olvida de Zamora y deja un reguero de nieve por toda la provincia
  8. La Diputación de Zamora saca las bases para contratar dos oficinas móviles contra la exclusión financiera

Cuándo llamar, cuándo no y qué decir si tienes que comunicarte con el 112 por una emergencia en Zamora

Cuándo llamar, cuándo no y qué decir si tienes que comunicarte con el 112 por una emergencia en Zamora

La rehabilitación de la escalera de Peña Trevinca en Zamora sale a licitación

Ifeza o el auditorio Ruta de la Plata: las posibles ubicaciones para la nueva asamblea del Jesús Nazareno

Toño Barreiro, finalista del premio Senyera d’Arts Visuals 2025

Zamora acogerá este año más de una docena de festivales

Dos jóvenes zamoranos fusionan visitas guiadas y conciertos en patrimonio sacro: "En la época de la inmediatez hay que dar las cosas masticadas"

Dos jóvenes zamoranos fusionan visitas guiadas y conciertos en patrimonio sacro: "En la época de la inmediatez hay que dar las cosas masticadas"

La pobreza silenciosa afecta ya a cuatro de cada diez zamoranos

La CHD apuesta por la recuperación de los cauces naturales de los ríos de Zamora

La CHD apuesta por la recuperación de los cauces naturales de los ríos de Zamora
Tracking Pixel Contents