Los actores de "La Promesa" o "La Moderna" se darán cita en el Ramos Carrión

Música, teatro y magia son las tres artes que centran las propuestas del Teatro Ramos Carrión de Zamora para este fin de semana.

Pink Floyd

Los asturianos Pûlsar to Floyd rinden un impactante homenaje audiovisual a “P·U·L·S·E”, el emblemático tercer álbum en directo de Pink Floyd.

Una gran pantalla LED cubriendo el fondo del escenario combinada con un sonido cuadrafónico envolverán al público en una experiencia inmersiva para disfrutar en directo de clásicos como Shine On You Crazy Diamond, Time, Money o Comfortably Numb.

El concierto tendrá lugar el viernes 16 de enero a las 20.30 horas y las entradas pueden adquirirse por un precio de 37 euros.

Interpretación

El sábado, día 17 de enero, promete ser una cita ineludible para los fans de las tardes de café y telenovela. Sobre el escenario podrá verse a Íñigo Peñalver, uno de los galanes de “La Moderna”; Abel Bueno, médico e interés amoroso de Jana en “La Promesa” y a Jacinto, el querido y entrañable dependiente de “Sueños de Libertad”. O lo que es lo mismo, a Almagro San Miguel, Alejandro Vergara y David Matarín, quienes, capitaneados por Ángel Caballero, representarán la obra “Donde nacen las palabras”.

En esta tierna comedia, cuatro amigos de la infancia se reencuentran viéndose obligados a convivir durante la pandemia. La obra explora, con grandes dosis de humor, la complejidad de las relaciones humanas, el paso del tiempo y las expectativas de la vida después de los treinta.

La representación comenzará a las 20.00 horas y las localidades ya están a la venta por 19 euros.

Magia

El punto final de la semana lo pondrá el pícaro ilusionista Shado, quien regresa al Ramos Carrión con su espectáculo “Cleptomago” para demostrar su talento en pickpocket, mentalismo y magia urbana.

Apenas quedan butacas libres para la función que comenzará el domingo 18 de enero, a las 19.00 horas y los pases tiene un precio de 24 euros.

Entradas

Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas así como en la web del liceo.