Cuándo llamar, cuándo no y qué decir si tienes que comunicarte con el 112 por una emergencia en Zamora

Ojalá nunca lo necesites, pero cuando te encuentres en una situación de emergencia en Zamora, el teléfono 112 Castilla y León puede salvarte la vida. A ti o a cualquiera. El 112 es mucho más que un número de teléfono: es la puerta de entrada a todos los servicios de emergencia y un recurso común para millones de ciudadanos en toda la Unión Europea. Desde su creación en 1991, tras una decisión del Consejo de las Comunidades Europeas, este número único permite solicitar ayuda inmediata ante situaciones críticas, independientemente del país en el que uno se encuentre.

Sin embargo, pese a su uso generalizado, todavía existen dudas sobre cuándo llamar al 112 (y cuándo no), qué información facilitar y qué errores evitar. Un mal uso puede retrasar la atención a emergencias reales, mientras que una llamada bien hecha puede marcar la diferencia.

Se habla de emergencia para referirse a una situación de peligro evidente que requiere una actuación inmediata. Por eso, antes de llamar al 112 debemos de estar seguros de que existe una emergencia. Como tal se entiende cualquier suceso o incidente relacionado con la seguridad, integridad o salud de las personas, por ejemplo, accidentes, incendios, agresiones, peleas o rescates así como problemas de salud inminentes.

Por el contrario, no llames si solo quieres saber cómo está el tráfico en una carretera o si quieres saber si nieva en tu destino de vacaciones invernales, hay otras vías. Tampoco lo hagas para informarte sobre trámites administrativos.

Cuándo llamar y cuándo no hacerlo / 112 CyL

Por su puesto, las bromas con el 112... poca risa. Su uso inadecuado de forma intencionada puede causar multas y sanciones. Esto podría mantener ocupadas a personas ante una emergencia real.

¿Cómo se resuelve una llamada al 112 de Castilla y León?

Pongamos que llamas desde Zamora ante una posible emergencia. Si es así, estos pasos son claves:

Mantén la Calma y Protege: Intenta estar tranquilo. Sigue la conducta PAS: Proteger (asegura la zona), Avisar (llama al 112), y Socorrer (sigue instrucciones). Responde con Información Clara:

¿Dónde? Ubicación exacta (calle, número, referencia).

Ubicación exacta (calle, número, referencia). ¿Qué? Describe la emergencia brevemente (accidente, incendio, enfermedad).

Describe la emergencia brevemente (accidente, incendio, enfermedad). ¿Cuántos? Número de víctimas y su estado (heridos, atrapados, inconscientes).

Número de víctimas y su estado (heridos, atrapados, inconscientes). ¿Quién? Tu nombre y número de teléfono (para que puedan volver a llamarte).