Dos jóvenes zamoranos fusionan visitas guiadas y conciertos en patrimonio sacro: "En la época de la inmediatez hay que dar las cosas masticadas"

A los 22 y 23 años, ¿qué creen que están cambiando y mejorando a la hora de diseñar experiencias culturales?

Ya está todo inventado, por eso lo que tenemos que hacer es ser más creativos y disruptivos, dar una vuelta de tuerca a las cosas. Vivimos en la época de la inmediatez, por eso hay que dar las cosas masticadas, y es lo que tratamos de hacer.

Han optado por un formato muy concreto para "Ritus Sonorum": 15 minutos de visita guiada y 60 minutos de concierto. ¿Qué buscaban exactamente con esta estructura?

Creemos que estamos en la época de la atención, por lo que no queríamos que ni el concierto ni la visita guiada fueran demasiado largos. Además, consideramos que quien está interesado en la música puede descubrir el patrimonio de la ciudad y la provincia, y que quien se acerque por el patrimonio puede disfrutar de una hora de concierto. A mayores, el proyecto encaja en un momento perfecto, ya que ahora mismo se celebra en Zamora capital la exposición más grande de Castilla y León de arte sacro, de tal manera que estos conciertos pueden ser un complemento a esa experiencia al tratarse de actuaciones en patrimonio sacro.

Nicolás Alonso gestionando las redes sociales del proyecto. / Cedida

San Ildefonso, San Andrés, San Pedro de la Nave… Son templos muy distintos entre sí. ¿Qué los une?

Las primeras fechas salieron en Zamora capital: San Ildefonso y San Andrés. Nos decantamos por ellas por su tamaño, ya que durante la Navidad si quería venir más gente era más fácil por el aforo. Es cierto que podríamos haber pensado en otros lugares más desconocidos, pero estos, al tener por lo general horario de apertura turística, nos permiten hacer el montaje por la mañana y desmontar por la tarde. En el caso de la provincia, estamos intentando llegar a todas las comarcas e iglesias más pequeñas y desconocidas que no abren turísticamente.

Si tuvieran que explicar a sus amigos de fuera por qué merece la pena emprender aquí, ¿qué les dirían sin mencionar ni una sola vez la palabra "tranquilidad"?

Al final se trata de elegir lo que te hace más feliz y no lo más seguro. Ahora mismo, "perder" cuatro años de nuestra vida puede parecer mucho si las cosas salen mal. Pero en el futuro, cuando tengamos 80 años, pensaremos que no fue nada. Para nosotros lo que más merece la pena es la satisfacción que te da, por un lado, tener rienda suelta para lo que te apetezca y, por otro, poder hacer lo que te gusta y que a la gente le guste. Eso genera un orgullo enorme. Además, en Zamora tenemos la mejor calidad de vida de toda España, por lo que, ¿qué más hace falta para quedarte aquí?

¿Cómo se diseña una experiencia que resulte igual de significativa para una persona muy creyente y para alguien totalmente ajeno al mundo religioso?

Lo importante es que nos vean a nosotros detrás. Aunque haya gente a la que no le interese tanto el concepto, también pueden venir por la música, por la iglesia, por la visita guiada, porque conozcan a la guía, a los músicos o a la gente que lo organiza. Está en nuestra mano que las personas vean a quienes estamos detrás de la marca. Humanizar el proyecto puede acercar a un público más diverso, sobre todo, con las redes sociales.

Diego Turrión durante la sesión de fotos para las redes sociales de la marca. / Cedida

Imaginen que dentro de cinco años "Ritus Sonorum" se replica en otras provincias. ¿Qué condición pondrían para que no se convierta en una marca vacía?

La condición sería poder llevar siempre a músicos de Zamora para que no se olvide de dónde surge todo.

¿Hay alguna costumbre de Zamora que les gustaría incorporar a los conciertos?

Nos gustaría poder crear un evento anual en la ciudad.

Completen la frase: El día que un concierto de "Ritus Sonorum" salga mal será porque…

… nos ha faltado tiempo.

Díganme un templo en el que todavía no hayan trabajado y que tengan marcado en rojo en su lista de deseos.

Para mí, Diego, la Granja de Moreruela. Es un sitio que tengo como una espinita clavada, tanto para poder tocar como para organizar nuestros eventos. Yo, Nicolás, elegiría la iglesia de Cristo Rey.