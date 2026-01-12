Jesús Nazareno estudia Ifeza o el auditorio para su nueva asamblea extraordinaria en Zamora

La Cofradía de Jesús Nazareno baraja bien Ifeza o bien el auditorio Ruta de la Plata como emplazamientos para una nueva asamblea general extraordinaria donde se expondrán y votarán las alegaciones presentadas a los nuevos estatutos y al reglamento de régimen interior, tras la suspensión por exceso de aforo de la reunión desarrollada la mañana del domingo en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de la avenida de Príncipe de Asturias. Además, la nueva cita tendrá lugar tras la Semana Santa y en ella se expondrán únicamente las alegaciones admitidas.

Asistentes en el gimnasio antes de abandonarlo y acceder al teatro. | CEDIDA

La convocatoria congregó a muchísimos cofrades y damas, algunos de ellos residentes en otras provincias, que aguardaron la larga cola para acceder al teatro y una vez que este se llenó, al gimnasio del centro educativo.

Arranque

Cuando el vicepresidente realizó el rezo de preces, en ausencia de autoridad eclesial, y explicaron el trabajo realizado para alumbrar los textos, había hermanos en la calle y eran casi las once de la mañana.

La secretaria explicó detenidamente la mecánica de cómo iba a realizar la asamblea, ya que habían recibido casi un centenar de alegaciones remitidas por una quincena de hermanos, y enfatizó que "queremos ser transparentes". Tanto en el teatro como en el gimnasio había situadas una serie de pantallas donde iban a aparecer el texto de la alegación y la propuesta oficial para ser votada posteriormente.

Colas para acceder al teatro del Amor de Dios. / Cedida

Alegaciones

Las primeras alegaciones comentadas correspondieron a las declaradas nulas por un informe vinculante emitido desde el Obispado de Zamora. En este capítulo enclavaron una relativa a la banda de cornetas y tambores, firmada por un menor, y las dos alegaciones a la totalidad.

A continuación, comenzó la exposición de las admitidas. La primera fue una correspondiente al artículo 4 en su punto 3, relativo a la solicitud de acceso a la cofradía. Tras leer los dos textos, tanto el oficial como la propuesta, un hermano pidió que "hubiera un debate" a lo que el presidente, José Ignacio Calvo Bartolomé, dejó claro que "votaremos o la alegación o el estatuto porque vamos a aprobar un texto teniendo en cuenta las alegaciones".

Pidió la palabra el hermano Luis Bueno a quien no se le oyó bien por falta de micro, pero sugería votar "a favor, en contra y en blanco" y solicitó saber cuántas personas integraban el aforo.

Asamblea general extraordinaria de la Cofradía de Jesús Nazareno. / Alba Prieto / LZA

La respuesta fue "428 hermanos y damas" y en el teatro se oyó un sonoro "no" coreado por decenas de voces, ya que no se había contado a las personas presentes en el gimnasio y que no estaban escuchando lo que se hablaba en el teatro e incluso muchos temían que su voto no se contabilizara.

Ante esa situación, los cofrades y damas optaron por subir al teatro. Su entrada fue acompañada por una ovación de muchos de los presentes, entre los que muchos desconocían que hubiera cofrades siguiendo la asamblea en otro espacio.

Las personas que accedieron se ubicaron de pie tanto en los pasillos laterales como en las entradas al liceo.

Cofrades en el gimnasio durante la asamblea general extraordinaria de la Cofradía de Jesús Nazareno. / Alba Prieto / LZA

Aforo

El nuevo quórum pasó a estar integrado por "536" personas, según explicó el presidente que recibió como respuesta pitos y voces de "¡fuera, fuera!".

Hubo una nueva intervención del hermano Luis Bueno quien expuso su opinión sobre cómo votar nuevamente y precisó que "hay que leer las alegaciones porque todas tiene una argumentación y no es un capricho de nadie", palabras secundadas con una ovación.

Un nuevo hermano señaló que se habían invadido los pasillos y ocupado las salidas y pidió "por seguridad", "suspender la asamblea", petición aplaudida masivamente.

El presidente respondió que el aforo era "de 100 personas menos que en el Ramos Carrión", que no esperaban tanta afluencia de gente y anunció la suspensión de la asamblea por exceso de aforo.

Valoración

Una vez disuelta la reunión, en declaraciones a los medios de comunicación, José Ignacio Calvo indicó que "suspender esta asamblea ha sido lo mejor" y lamentó que hubiera "grupos que venían a romper la armonía".

Cofrades se levantan cuando se anuncia la suspensión de la asamblea. / Cedida

Precisó que el espacio elegido "no era el más adecuado, pero es lo más grande que teníamos disponible para esta fecha" y explicó que "normalmente a las asambleas ordinarias de Jesús Nazareno acuden entre 350 y 400 personas y se ha disparado un poco más la asistencia", por lo que "buscaremos otro sitio mucho más grande y donde no haya problemas de capacidad" como "Ifeza o el auditorio de Ruta a la Plata", una vez pasada la Semana Santa puesto que en Cuaresma ya tiene lugar la asamblea ordinaria.

La presentación de casi un centenar de alegaciones "demuestra que esta cofradía está viva y que hay un interés por ella" y enfatizó que la junta directiva "ha trabajado mucho en la elaboración de un borrador, hemos querido hacer una asamblea extraordinaria y no convocar a los hermanos compromisarios porque hemos querido que hubiera una transparencia".