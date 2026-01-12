El guitarrista Pancho Varona ofrece un concierto en la ciudad

El guitarrista Pancho Varona regresa a Zamora dentro de la gira "Punto y seguido".

El músico, con más de 40 años de trayectoria, está ligado a grandes artistas, especialmente Joaquín Sabina, con quien compartió más de 3.000 conciertos, produjo 15 discos y creó la música de más de 100 canciones inolvidables. También ha trabajado con figuras como Ana Torroja, Estopa, Pasión Vega, Ana Belén, Miguel Ríos, Los Secretos y Quique González, entre otros.

En el concierto en La Cueva del Jazz, el viernes 16 de enero a las 21.00 horas con entrada en taquilla de 23 euros, podrá disfrutarse de un recorrido por las canciones clásica de Sabina junto a nuevas composiciones.

Humor

La sala también ha programado una noche de humor, el jueves 15 a las 21.30 horas, con Felipe Mateos, quien lleva más de diez años dedicándose a la comedia, y Rubén Lobato, cómico zamorano que inició su andadura en la comedia en Buenos Aires en 2016 y desde entonces ha desarrollado un estilo propio que mezcla ironía, política e intimidad.

cartel de la noche de humor. / Cedida

El espectáculo, con entrada anticipada de seis euros y taquilla a 10, busca recrear la esencia del stand up: cercanía, honestidad y risas compartidas.

Homenaje a The boss

La programación se completa con un tributo a Bruce Springsteen a cargo de Born to tun, el sábado 17 de enero a las 21.00 horas con entrada de 12 euros en taquilla.