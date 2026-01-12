Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fotógrafos de eventos en Zamora: estas son las recomendaciones de los zamoranos

Zamora cuenta con una amplia lista de fotógrafos profesionales expertos en eventos

Eugenio Viñas

En las últimas horas, un zamorano preguntaba en redes sociales por fotógrafos junior recomendados para cubrir un evento en Zamora capital. Profesionales de la fotografía para cubrir una cita de dos horas, incluyendo la edición de las imágenes y contar con equipo propio.

La publicación ha tenido mucha repercusión y enseguida un buen puñado de zamoranos han escrito sus recomendaciones de fotógrafos en Zamora, basándose en sus experiencias previas con algunos de los mejores profesionales de la provincia.

Los mejores fotógrafos de Zamora

Entre los fotógrafos más mencionados en el apartado de comentarios de la publicación figuran Verónica Viñuela, Miguel Maldonado, Bea de la Iglesia, Begoña Bermúdez, Jesús Gaspar, Óscar Antón y Cristina Zamorano. Aunque estas recomendacioes se basan en experiencias personales y Zamora tiene mucho más talento que ofrecer aparte de esta lista de fotógrafos.

Seguro que estas recomendaciones le son de utilidad al responsable de la publicación, que encontrará en estos fotógrafos profesionales capacitados para retratar todo tipo de acontecimientos y entregar un material de primera calidad. Al igual que le sirve a los usuarios de la red social Facebook para apuntar fotógrafos para posibles eventos futuros.

