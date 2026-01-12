¿Cuántas empresas se crearon en 2025 en Zamora? Este es el perfil del emprendedor zamorano

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora ha contribuido a la creación de 108 nuevas empresas a lo largo del año 2025 mediante el servicio de la Ventanilla Única Empresarial (VUE). Cifra que supone un incremento del 15% respecto al ejercicio anterior. Estas nuevas iniciativas empresariales han generado un total de 118 puestos de trabajo.

Los sectores con mayor número de empresas creadas han sido la construcción, que concentra el 20% del total, seguida de las actividades profesionales y los servicios a empresas, ambos con un 17%. La mayor parte de las empresas se han constituido en Zamora capital (59%), mientras que el 41% restante se ha ubicado en distintos municipios de la provincia.

En cuanto al perfil del emprendedor, predomina el varón (62%), de entre 25 y 45 años, con estudios secundarios y que opta mayoritariamente por la forma jurídica de sociedad limitada. La situación previa de los emprendedores que crean su empresa y acuden al servicio de la Cámara son principalmente trabajadores por cuenta propia que crean nuevas actividades o amplían las existentes (38%), seguido por parados de menos de un año (32%) y que eligen como forma jurídica la de sociedad limitada, constituida a través del documento único electrónico (64%).

Además de la creación efectiva de empresas, el servicio de la Ventanilla Única Empresarial atendió durante 2025 un total de 583 consultas relacionadas con emprendimiento, asesoramiento, trámites, fiscalidad y subvenciones. En este caso, el perfil mayoritario del usuario fue el de una mujer (52%), de entre 25 y 45 años, trabajadora por cuenta propia y con estudios secundarios. La mayoría de los usuarios conoció el servicio a través de recomendaciones de personas cercanas y el 77% de las consultas se realizaron de forma presencial.

Estos datos sugieren que se atiende a más usuarios de la capital y se crean también más empresas en la capital. Asimismo, las mujeres son las que más se interesan por aspectos relativos al emprendimiento, pero luego son más los hombres los que crean la empresa.

La Ventanilla Única Empresarial de la Cámara de Comercio de Zamora inició su actividad en el año 2001 con la participación de personal de todas las administraciones públicas en el local de la sede social de la Cámara en la Calle Pelayo 6 y a partir del año 2015 es asumido en exclusividad por el personal de la Cámara. Desde entonces ha facilitado la constitución de 2.362 empresas, que han generado más de 3.185 empleos.

El servicio ofrece atención integral y gratuita al emprendedor, desde la orientación inicial para dar forma a su idea de negocio hasta la creación formal de la empresa, consolidándose como una herramienta clave para el impulso del tejido empresarial en la provincia que evita el tener que acudir a cada una de las administraciones competentes en la materia.