Las Edades del Hombre ponen en marcha visitas nocturnas

La Fundación de Las Edades del Hombre pone en marcha visitas guiadas nocturnas a EsperanZa. Según la fecha elegida, habrá unas musicalizadas y otras que culminará en una cata de vino en colaboración a Ruta del Vino de Zamora.

Música

En enero habrá visita musicalizada a las 19.00 horas los viernes, 23 de enero, 6 y 20 de febrero, 6 y 20 de marzo, así como a las 20.00 horas los sábados, día 17, 24 y 31 de enero, 7, 14, 21 y 28 de febrero, 7, 14, 21 y 28 de marzo.

Las visitas nocturnas musicalizadas correrán a cargo de la músico María Ángela Alonso, que “desde muy joven se encarga de la parte musical en el Servicio Litúrgico Capitular de la Catedral además de trabajar en la Escuela Municipal de Música de Zamora como Profesora de Piano” explican desde las Edades del Hombre.

Vino

“Saborea EsperanZa” es el nombre las visitas nocturnas a puerta cerrada con cata de vinos y productos artesanos de la Ruta del Vino de Zamora.

Serán los viernes 16 y 30 de enero, 13 y 27 de febrero y 13 y 27 de marzo.

Precio

Las dos propuestas tienen un precio de 15 euros, doce euros si se es amigo de las Edades, se realizarán en grupos reducidos y con plazas limitadas

Entradas

La reserva de plazas se puede realizan en la iglesia de San Cipriano y en la Catedral de Zamora, llamando al 980 041 023 o a través del email expo@lasedades.es.