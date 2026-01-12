La CHD apuesta por la recuperación de los cauces naturales de los ríos de Zamora

La forma de numerosos tramos de ríos de la cuenca del Duero está muy modificada por la acción humana, unas alteraciones que tienen sus efectos sobre los cursos de agua y sus llanuras de inundación. Por ello la Confederación Hidrográfica está apostando por acciones para que los ríos recuperen al máximo su cauce natural.

El documento de temas importantes para la planificación de la cuenca del Duero entre 2028 y 2033 estudia estas presiones sobre los cauces, como las que se producen con las derivaciones (que detraen caudal del curso natural), las barreras (presas y azudes) que impiden su paso o actividades como la extracción de áridos en el cauce.

"Los sedimentos, movilizados mayoritariamente en épocas de caudales altos configuran la estructura del río y proporcionan riqueza a las vegas anexas a ellos", dice el documento.

Algunas veces el cambio de la estructura del cauce provoca una desconexión entre el río y el acuífero que le alimenta. Si eso pasa, en época de estiaje el río no se puede nutrir del acuífero que le alimenta y se seca, lo que ocurre por ejemplo en el tramo medio del río Zapardiel, que solo lleva agua cuando llueve.

Las presas y azudes impiden que el río circule libremente, con flujos de materia y energía aguas arriba y aguas abajo y el paso de sedimentos y seres vivos. De ahí las reticencias de la CHD ante proyectos de recuperación de las aceñas en el entono de la capital, aunque al final va a ser posible con ciertos condicionantes.

Estado del Río Negro, antes de la eliminación de las motas / CHD

Tampoco es partidaria a CHD de los obstáculos longitudinales o paralelos al cauce, los más típicos las motas o malecones. Un río natural "circula libremente formando zonas de rápidos y pozas, áreas de depósitos de materiales. La conexión con su llanura de inundación favorece la laminación natural de avenidas que puedan afectar a poblaciones aguas abajo". La eliminación de motas se ha realizado por ejemplo, en tramos del Río Negro en la provincia de Zamora.

Agua subterránea

Tampoco es demasiado boyante la situación de las masas de agua subterránea. La estimación global de extracciones ronda los 644 hectómetros cúbicos al año. Los mayores volúmenes de extracción se ubican en las masas de Los Arenales-Tierras de Medina y La Moraña, con un volumen extraído de 193,4 hectómetros cúbicos al año; Tordesillas-Toro, con 102,5 hectómetros, Los Arenales-Tierra del Vino, con 57,8 hectómetros y Los Arenales-Tierra de Pinares con 54,1 hectómetros de agua extraída.

Estas son las cuatro masas de agua evaluadas en mal estado cuantitativo en el Plan vigente y corroboradas en el informe de seguimiento de 2024 y dos de ellas afectan a la provincia de Zamora. En las cuatro se observan extracciones que superan el recurso disponible, una vez descontadas las restricciones ambientales, y afección a las aguas superficiales y los ecosistemas dependientes.

Imagen del río Negro tras la eliminación de las motas laterales para recuperar el cauce natural. | CHD

En cuanto al estado químico de las masas de agua subterránea, se identifican dos problemas relevantes. El principal problema es el elevado contenido de sustancias nitrogenadas (procedentes, por ejemplo del uso de fertilizantes agrícolas o la mala gestión de residuos ganaderos) y la presencia de arsénico en el agua subterránea, ligado posiblemente a la intensa explotación a la que están sometidos algunos acuíferos. Entre otras áreas sufren este problema las asociadas a terrenos ígneo-metamórficos del oeste de las provincias de Zamora y Salamanca, donde la actual concentración de arsénico coincide con la existencia de recursos mineros metálicos. Este último problema se resolvería solo si mejorara la cantidad de agua en los acuíferos subterráneos.

Regadío

La principal presión en la cantidad de las aguas subterráneas es la extracción para el regadío, que se lleva el 91%, frente al 9% del abastecimiento humano.

El efecto es el descenso del nivel de las aguas subterráneas en las zonas afectadas, principalmente el centro de la demarcación hidrográfica. Indirectamente, el problema puede afectar al balance de las masas de agua subterránea y movilizar del arsénico natural presente en algunas zonas o los incrementos progresivos en salinidad.

Los descensos de nivel del agua subterránea reducen la descarga natural de los acuíferos a los ríos y zonas húmedas. Este problema es evidente en la zona que se extiende entre el río Adaja (curso medio y bajo) y las subcuencas de los ríos Zapardiel, Trabancos y Guareña. Este efecto también se deja sentir en la pérdida de aportaciones del río Duero en el tramo comprendido entre San Miguel del Pino y Zamora.

Condicionantes

El hecho de que haya presiones sobre los recursos hídricos no quiere decir que estén paralizados todos los nuevos regadíos. Por ejemplo, el plan de la CHD menciona entre las nuevas demandas agrarias la zona regale de la margen izquierda del Tera, con 6.952 hectáreas.

Lo que sí advierte la CHD es que los regantes no siempre tendrán asegurado el recurso "debido a la incertidumbre de reducción de aportaciones", entre otras cosas porque "la construcción de nuevos embalses, no siempre es viable en términos ambientales, hidrológicos y económicos".

De hecho en una primera fase, entre agosto 2021 y diciembre 2022, se establecieron restricciones de uso de agua para regadío que alcanzaron entre el 60% y el 30%, se estableció un sistema de turnos en los riegos concesionales, incluidos parques y jardines de grandes ciudades como Valladolid, Palencia o Zamora.

En la Fase II (entre mayo y octubre 2023) las restricciones afectaron a la reducción de las dotaciones de riego en los sistemas Pisuerga, Bajo Duero y Torío-Bernesga, que alcanzaron un 58% de la dotación normal.