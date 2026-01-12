Alerta por falsos trabajadores sociales que abordan a las personas mayores en Zamora
El Ayuntamiento advierte de intentos de engaño y pide extremar la precaución ante posibles fraudes
La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora ha lanzado una advertencia tras detectar varios casos de personas que se hacen pasar por trabajadores sociales para ganarse la confianza de personas mayores, tanto en la vía pública como en sus propios domicilios.
Según ha informado el área municipal, estas personas se presentan como supuestos profesionales vinculados a la Ley de Dependencia y ofrecen servicios sociales con el objetivo de acceder a las viviendas de los mayores, aprovechándose de su vulnerabilidad.
Desde la concejalía se ha reforzado la información al personal de Servicios Sociales de Zamora para que esté especialmente atento a este tipo de situaciones y pueda prevenir posibles actuaciones fraudulentas.
Asimismo, se recuerda que Servicios Sociales nunca contacta con personas mayores en la calle para ofrecer intervenciones ni información, ni accede a los domicilios sin aviso previo. Cualquier visita se realiza únicamente dentro de una intervención ya iniciada y siempre informando previamente a la persona interesada o a un familiar.
Ante cualquier sospecha de suplantación de identidad o duda sobre este tipo de actuaciones, se recomienda contactar de inmediato con los servicios municipales o con las fuerzas de seguridad.
Teléfonos de contacto:
- Servicios Sociales: 980 54 87 00 (ext. 274)
- Policía Local: 980 52 50 92
- Policía Nacional: 980 50 92 50
