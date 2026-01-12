Adiós al tiovivo de la plaza de la Constitución de Zamora: ¿te quedan tiquets?

El tiovivo que ha animado la Plaza de la Constitución durante las pasadas Navidades ha comenzado este lunes su desmontaje. Los operarios trabajan desde primera hora para desmontar el colorido carrusel que ha acompañado a los niños zamoranos durante todas las fiestas.

Con su retirada se pone punto final a una estampa ya habitual del calendario navideño en la plaza de la Subdelegación de Gobierno, que ha reunido a cientos de niños durante estos días bajo la cantinela de "¡Oooootra vez más, papá!".

Con el inicio del curso escolar el pasado jueves, la atracción se ha mantenido unos días más hasta que este lunes ha dicho "hasta la próxima" a los pequeños zamoranos. Si por un casual te queda aún algún tiquet por usar, no te preocupes. Podrás hacerlo a su regreso ya que no pierde vigencia.