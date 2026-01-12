Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pobreza silenciosa en ZamoraPróxima asamblea del Jesús NazarenoEl cauce de los ríos de ZamoraFestivales en Zamora 2026Óscar Cano y el futuro Zamora CF
instagramlinkedin

Adiós al tiovivo de la plaza de la Constitución de Zamora: ¿te quedan tiquets?

Los operarios trabajan desde primera hora de este lunes para desmontar el colorido carrusel que ha acompañado a los niños zamoranos durante todas las fiestas

Inicio del desmontaje del tiovivo de Zamora.

Inicio del desmontaje del tiovivo de Zamora. / V. C.

Abril Oliva

El tiovivo que ha animado la Plaza de la Constitución durante las pasadas Navidades ha comenzado este lunes su desmontaje. Los operarios trabajan desde primera hora para desmontar el colorido carrusel que ha acompañado a los niños zamoranos durante todas las fiestas.

Con su retirada se pone punto final a una estampa ya habitual del calendario navideño en la plaza de la Subdelegación de Gobierno, que ha reunido a cientos de niños durante estos días bajo la cantinela de "¡Oooootra vez más, papá!".

Noticias relacionadas y más

Con el inicio del curso escolar el pasado jueves, la atracción se ha mantenido unos días más hasta que este lunes ha dicho "hasta la próxima" a los pequeños zamoranos. Si por un casual te queda aún algún tiquet por usar, no te preocupes. Podrás hacerlo a su regreso ya que no pierde vigencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suspendida la multitudinaria asamblea del Jesús Nazareno en Zamora por esceso de aforo: cabreos y nueva fecha en el aire
  2. Así era en los años 50 Monte la Reina, el prestigioso campamento militar de universitarios
  3. Piden 15 años de prisión al dueño de By Alice por drogas, armas y blanqueo: juicio en la Audiencia de Zamora
  4. Radiografía del IMV en Zamora: quiénes lo cobran, cuántos son extranjeros y cuál es la cuantía media
  5. Suelo para dar vivienda pública a 800 zamoranos: el 'regalo de Reyes' que el Ayuntamiento hace a la Junta
  6. Laura, mujer transexual de Zamora: 'El camino es difícil, pero hay que vivir, los miedos no duran siempre
  7. Francis' no se olvida de Zamora y deja un reguero de nieve por toda la provincia
  8. La Diputación de Zamora saca las bases para contratar dos oficinas móviles contra la exclusión financiera

¿Vendrá el rey Felipe VI a la inauguración de Fromago en Zamora?

¿Vendrá el rey Felipe VI a la inauguración de Fromago en Zamora?

Los actores de "La Promesa" o "La Moderna" se darán cita en el Ramos Carrión

Los actores de "La Promesa" o "La Moderna" se darán cita en el Ramos Carrión

El programa Conciliamos se extiende por fin a septiembre en Zamora: ya es oficial

El programa Conciliamos se extiende por fin a septiembre en Zamora: ya es oficial

Adiós al tiovivo de la plaza de la Constitución de Zamora: ¿te quedan tiquets?

Adiós al tiovivo de la plaza de la Constitución de Zamora: ¿te quedan tiquets?

Cuándo llamar, cuándo no y qué decir si tienes que comunicarte con el 112 por una emergencia en Zamora

Cuándo llamar, cuándo no y qué decir si tienes que comunicarte con el 112 por una emergencia en Zamora

La rehabilitación de la escalera de Peña Trevinca en Zamora sale a licitación

Ifeza o el auditorio Ruta de la Plata: las posibles ubicaciones para la nueva asamblea del Jesús Nazareno

Toño Barreiro, finalista del premio Senyera d’Arts Visuals 2025

Tracking Pixel Contents