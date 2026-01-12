750.000 euros estafados en Zamora con inversiones fraudulentas en criptomonedas

Los estafadores han captado 750.000 euros de inversores en criptomonedas el año pasado a quienes derivaban a plataformas falsas en las que las víctimas depositaban el dinero que desaparece de inmediato, de acuerdo con la información facilitada por el subdelegado del Gobierno en Zamora, el socialista Ángel Blanco García.

Esa cantidad de dinero desapecido se corresponde con las 30 denuncias por estos delitos cursadas en la Policía Nacional o la Guardia Civil en ese periodo, mientras que los ciberdelitos han incrementado en un 25% en la provincia a lo largo de 2025, un porcentaje superior en la capital, ha indicado el subdelado sin precisar ni el número exacto de estafas.

El responsable institucional advierte a la población de la importancia de asegurarse de que esas inversiones se efectúan a través de entidades autorizadas para llevar a cabo esas operaciones, al tiempo que ha hecho un llamamiento para que "ante cualquier duda se llame a la Policía Naiconal, al telérono 091, o Guardia Civil, al 061".

Recuerda que los estafadores suelen apremiar para que se realicen la compra de criptomonedas para lo que dan una apariencia de que esa inversión es una oportunidad única para ganar mucho dinero sin riesgos y se suelen servir de la imagen de personajes famosos sin su autorización como cebo para captar a víctimas y para dar veracidad al anuncio de la ganga. Esa premura es una estrategia para que las personas que van a ser estafadas no tengan tiempo de reaccionar y verificar los datos que se le están facilitando.