¿Qué tiempo hará en Zamora durante el Carnaval de 2026?

Una vez superada la Navidad, la próxima fiesta a la vista pone sus ojos en el Carnaval, que será del 14 al 17 de febrero (sábado, domingo, lunes y martes, respectivamente). Como todos los años, la lluvia es la gran duda que impide disfrutar de estas fiestas en las que la calle es el epicentro, por no hablar de los desfiles programados para el domingo y martes de Carnaval, que corren peligro si las precipitaciones son fuertes.

Aunque todavía queda tiempo por delante, puedes estar -a priori- tranquilo porque todo apunta que el Carnaval de 2026 en Zamora no tendrá sobresaltos meteorológicos por la lluvia. El tiempo acompañará de forma razonable los actos festivos, según las previsiones para esos días de varios portales meteorológicos.

El tiempo en Carnaval. / Accuweather

Tiempo en febrero en Zamora / Tiempo3.com

No se esperan fenómenos adversos, aunque sí un ambiente típicamente invernal, con temperaturas relativamente frías y cielos variables.

Durante el fin de semana, el sábado 14 se presenta con intervalos nubosos y temperaturas que rondarán los 13 grados de máxima, con mínimas cercanas a los 2 grados. El domingo 15 mantendrá una tónica similar, con cielos mayoritariamente cubiertos y valores.

¿Sales en los desfiles?

¿Eres de los que nunca falla en el Carnaval de Zamora ? Si tienes intención de participar ya sea en el desfile con tu grupo, en una carroza o en la murga a la que perteneces, debes de saber que el Ayuntamiento ya ha abierto el plazo para participar en los concursos y ayudas del Carnaval tras la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 2 de enero. La convocatoria cuenta con una dotación total de 25.000 euros y el plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de enero.

Las ayudas están dirigidas a grupos de Carnaval, carrozas y murgas , que podrán optar tanto a subvenciones por participación como a premios en función de su clasificación.

Ayudas y premios para grupos de Carnaval

Pueden participar grupos formados por al menos 10 personas disfrazadas, con las siguientes cuantías:

Grupos de 10 a 30 personas

Ayuda por participación: 350 euros

Primer premio: 600 euros + diploma

Segundo premio: 450 euros + diploma

Tercer premio: 300 euros + diploma

Grupos de más de 31 personas

Ayuda por participación: 450 euros

Primer premio: 800 euros + diploma

Segundo premio: 650 euros + diploma

Tercer premio: 500 euros + diploma

Ayudas y premios para carrozas

Las carrozas que cumplan los requisitos establecidos en las bases recibirán:

Ayuda por participación: 800 euros

Primer premio: 600 euros + diploma

Segundo premio: 400 euros

Tercer premio: 300 euros

Ayudas y premios para murgas

Hasta 7 componentes

Ayuda por participación: 250 euros

Premio a la mejor murga: 250 euros

Más de 8 componentes

Ayuda por participación: 750 euros

Premio a la mejor murga: 750 euros

Además, se concederán menciones especiales: