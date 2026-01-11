La Seguridad Social alerta de intentos de fraude en Zamora

La Subdelegación del Gobierno de Zamora ha alertado a los ciudadanos de la circulación de cartas falsas que se hacen pasar por la Seguridad Social en las que se piden datos como el de la cuenta bancaria y que son un fraude.

La Tesorería de la Seguridad Social de Zamora ha detectado que algunos pensionistas están recibiendo una carta en la que se imita el membrete del organismo y bajo el título de "Cambio de datos bancarios de la Seg. Social" se pide a los usuarios documentos como una fotocopia del carnet de identidad por las dos caras, la foto de extracto bancario donde la persona aparezca como titular y la cantidad que cobró el mes pasado.

Esta es la carta falsa del INSS, un intento de timo / Cedida

En otro punto informa que el incremento de la pensión se sitúa, según los casos, de 75 a 150 euros. También facilita un correo electrónico donde enviar la documentación. Y la carta se remata con la firma de la supuesta directora general del INSS.

La Seguridad Social alerta que esta carta es un intento de timo, ya que este organismo nunca va a pedir estos datos. Y, por tanto, la recomendación es no enviar ningún dato de este tipo, porque los delincuentes se sirven de ellos para consumar sus fraudes.