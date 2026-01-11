Rosa Díez presenta en Zamora su nuevo libro "La sombra. Memoria histórica de Zapatero"

La política y escritora Rosa Díez regresa al Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA para presentará su nuevo libro. Obra que ha bautizado como "La sombra. Memoria histórica de Zapatero" y que dará a conocer a los presentes en el salón de actos del Seminario de San Atilano de Zamora el próximo jueves 15 de enero a las 20.00 horas. La directora del foro, Carmen Ferreras, acompañará a la invitada en el escenario ejerciendo de presentadora y moderadora del acto.

En esta obra, Rosa Díez ofrece un análisis crítico del legado político del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y de la influencia que, a su juicio, continúa proyectándose sobre el actual ejecutivo de Pedro Sánchez. El libro se apoya en información inédita y de primera mano para trazar lo que la autora define como una "sombra alargada" que conecta ambos gobiernos y que habría contribuido, según su relato, a la degradación de las instituciones, del sistema político y del propio país.

Con una extensa trayectoria dentro del PSOE, partido en el que militó durante varias décadas, Rosa Díez ocupó cargos de relevancia tanto en el Parlamento Vasco como en el Parlamento Europeo. "Tras muchos años dedicada en cuerpo y alma a la defensa de las libertades, en 2007 dio un sonoro portazo y abandonó la formación como consecuencia de múltiples desencuentros con el rumbo del partido y, en especial, con su política de acercamiento y negociación con la banda terrorista ETA", recuerda la directora del foro.

A lo largo de las páginas de su última obra, Díez ofrece un afilado e incisivo retrato de la trayectoria política del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a partir de su propia experiencia. Desde las claves menos conocidas del congreso en el que fue elegido secretario general, pasando por las sucesivas rupturas de los consensos de la Transición, el bloqueo de acuerdos con el PP o las cesiones a ETA y al independentismo para perpetuarse en el poder, este libro supone un implacable ejercicio de memoria histórica sobre el legado de Zapatero.

"La herencia que Zapatero nos dejó al irse formalmente del gobierno y de la política institucional no es únicamente la ruptura del consenso de la Transición y la recuperación de lo peor de las dos viejas Españas. Tras Zapatero quedó su sombra, esa sombra oscura que envuelve al presidente Pedro Sánchez y que corroe y oculta lo más luminoso de la historia democrática de España", expone Díez.

La entrada para asistir a la presentación de la política y escritora en Zamora es libre hasta completar el aforo disponible.