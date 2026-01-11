Primera procesión del año. El Niño Redentor recorre las calles de Zamora

Un nutrido grupo de niños ha llevado las andas de la imagen de Jesús Niño Divino Redentor, que ha recorrido en procesión el domingo las calles de la parroquia de Cristo Rey.

La salida de la talla un año más la ha impulsado la Cofradía de Nuestra Señora de la Peña de Francia en colaboración con la parroquia de Cristo Rey.

La celebración, precedida de una eucaristía, ha contado con una alta participación de los más pequeños y de decenas de feligreses.