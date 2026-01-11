Paradas inteligentes para agilizar el acceso al bus gratuito en Zamora

Información sobre rutas y horarios de paradas o gestiones relacionadas con el sistema de gratuidad de autobuses interurbanos implantado en Castilla y León a través de las tarjetas Buscyl son algunas de las funciones que ofrecerán los nuevos tótems de información instalados en algunas marquesinas de la provincia. Las denominadas paradas inteligentes están ya listas para su entrada en funcionamiento a lo largo del actual semestre en quince puntos de bajada y subida de viajeros de la provincia. A ellas se sumarán otras siete localidades que en un futuro también contarán con ese sistema tecnológico, ha detallado la Consejería de Movilidad y Transformación Digital.

El consejero de Movilidad usa su tarjeta Buscyl en una de las paradas inteligentes. / Cedida

Esas paradas inteligentes ya se pueden ver en pueblos del alfoz como Morales del Vino, Coreses, Villaralbo, Moraleja del Vino o Monfarracinos. También se han instalado en localidades del entorno de Benavente como San Cristóbal de Entreviñas o Santa Cristina de la Polvorosa y en cabeceras de comarca como Villalpando, Bermillo de Sayago, Tábara, Toro o Alcañices. Asimismo, otro punto de referencia comarcal como es Fermoselle cuenta con hasta dos paradas inteligentes, una ubicada en la plaza de Francisco Galiana y otra en la parada de la localidad de la carretera CL-527. La lista de localidades de la primera fase de implantación se completa con Corrales del Vino, según los datos del a Consejería.

Cada parada inteligente cuenta con una pantalla de tinta electrónica de 32 pulgadas, así como lectores compatibles con el sistema NFC y el de identificación por radiofrecuencia que permitirán la lectura de la tarjeta Buscyl acercándola al terminal. La pantalla ofrecerá información de rutas, para lo que cuenta con sensores de estado y un sistema de alimentación solar con autonomía de más de quince días sin luz.

Segunda fase

Al despliegue inicial de este sistema en casi un centenar de puntos de la Comunidad, entre ellos los quince de la provincia de Zamora, la Junta ha establecido una segunda fase para que el sistema de paradas inteligentes esté disponible hasta en 377 paradas de las rutas de transporte de viajeros interurbanas de Castilla y León. Su distribución de realiza estratégicamente en función del tamaño poblacional y el tipo de red de transporte.

La idea, según el objetivo que se ha marcado la Junta de Castilla y León, es que todos los municipios de más de mil habitantes de la Comunidad y algunos de menor tamaño, como por ejemplo Fonfría, puedan contar con ellas. Con este nuevo sistema se busca "democratizar el acceso a la información y la validación de la tarjeta Buscyl en todo el territorio", según han subrayado fuentes de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital que dirige el consejero José Luis Sanz Merino.

Con ello, la Junta de Castilla y León quiere apostar por "una movilidad más eficiente, universal y conectada, con el objetivo de mejorar la vida de las personas, favorecer la cohesión territorial y dar un uso responsable y transformador a los fondos europeos".

De hecho, para la implantación de estas paradas inteligentes el Gobierno autonómico ha invertido cerca de doce millones de euros, financiados en parte con fondos europeos.

El sistema refuerza el servicio de transporte gratuito Buscyl puesto en marcha por la Junta de forma progresiva desde el pasado verano. La tarjeta Buscyl, que puede solicitar cualquier empadronado en Castilla y León, da derecho a viajar gratuitamente en las líneas de transporte de autobús interurbano y en el metropolitano de algunas ciudades con conexiones para viajeros con municipios próximos.

En la provincia de Zamora, se han expedido hasta el momento un total de 43.190 tarjetas Buscyl para viajar de forma gratuita y se han efectuado hasta finales de año un total de 48.853 viajes sin coste para el usuario. En julio fueron 112, en agosto, 218; en septiembre 2.873; en octubre 11.398; en noviembre, 16.401; y en diciembre, 17.851.