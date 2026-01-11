Néstor Seijas, nuevo presidente del Centro Zamorano de Buenos Aires: "Zamora está presente hace más de cien años en Buenos Aires"

Acepta su nuevo cargo en una institución donde ha participado activamente desde que se asoció en 2007. Orgulloso de sus raíces en Almeida de Sayago, tiene como prioridades conseguir una mayor implicación de los jóvenes en el centro y seguir conservando las tradiciones de la tierra de sus antepasados.

¿Cómo afronta su nueva etapa como presidente del Centro Zamorano de Buenos Aires?

Lo afronto con la responsabilidad que requiere estar al frente de una institución con más de 102 años de vida y que ha visto pasar cientos de dirigentes que, a lo largo de los años, han aportado buena parte de su vida a sostener y engrandecer al Centro Zamorano, para ubicarlo entre las instituciones más relevantes de la colectividad española en Argentina.

¿Le es más sencillo este cargo por su experiencia previa en otros cargos en la junta directiva, para conocer los entresijos de la asociación?

Por supuesto que haber sido vicepresidente de los dos últimos presidentes, Florencia Calvo y Alfredo Miranda, me ha permitido ir adquiriendo experiencia en el día a día de la vida de nuestro centro, con el agregado de que ambos han sido presidentes que se han destacado por compartir sus decisiones, sabiendo escuchar y aceptar las opiniones, tanto del vicepresidente como de cualquier otro miembro de la comisión directiva. Y yo pienso continuar por el mismo camino.

Nuestro centro nació por la solidaridad con un paisano cuya familia no podía costear su sepelio

¿Qué metas quiere alcanzar durante su mandato, qué objetivos se marca?

Son varios los objetivos a alcanzar. Desde mantener bien arriba el prestigio alcanzado hasta tratar de incrementar la masa societaria, sobre todo con los nuevos españoles descendientes de zamoranos que, gracias a la Ley de Memoria Democrática, han obtenido la nacionalidad. Es una tarea complicada, porque no es sencillo poder recabar esos datos, pero, a través de nuestras redes sociales, ya estamos en esa tarea. En un plano más cultural, me gustaría volver a contar con un cuerpo de danza acorde con la cultura zamorana. Creo que, en el mes de marzo, cuando retomemos a pleno las actividades, comenzaremos a armar el grupo. En el mismo camino está el lograr poner en valor el grupo de teatro Raíces, que, desde hace más de cincuenta años, ha sido uno de los pilares más destacados de nuestras actividades culturales. Pero, lamentablemente, a raíz de la pandemia, tuvo un prolongado paréntesis, aunque ahora se está retomando la actividad con un nuevo director.

Néstor Seijas (izq.), con su amigo José Martín Barrigós, en Almeida. / Cedida

¿Tiene una relación fluida con otros centros de similares características?

Por supuesto, sobre todo con el Centro Cultural Salamanca de Buenos Aires, con las presentaciones conjuntas de los coros de ambas instituciones, la puesta anual de la Misa Criolla en tiempos de Semana Santa, el Concierto de Navidad y diversas actividades en conjunto. Seguiremos con ellas según vaya transcurriendo el año. Nos queda también una materia pendiente, poder plasmar en hechos un proyecto nacido en nuestra casa hace ya muchos años que, lamentablemente hasta el día de hoy, por distintos motivos, no ha podido lograrse. Se trata de la fusión de los centros castellanoleoneses de la ciudad de Buenos Aires, para crear el Centro Castilla y León de Buenos Aires.

¿Cuándo entró a formar parte del Centro Zamorano de Buenos Aires?

Me asocié en 2007, luego de obtener la ciudadanía española, gracias a la posibilidad que la ley de Memoria Histórica permitiera que las madres pudieran otorgar ciudadanía, y de vuelta de nuestro primer viaje a España, y por supuesto a Zamora y a Almeida de Sayago, pueblo donde nacieron todos mis antepasados maternos: madre, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos… ese fue un viaje fundamental para que a la vuelta tomara la decisión de asociarme al Centro Zamorano, comenzara a participar de sus actividades sociales y, a partir de 2009, por invitación de Alfredo Miranda, bajo la presidencia de Ángel Llamas, empecé a formar parte de la comisión directiva, como revisor de Cuentas. Más adelante fui vocal y, finalmente, vicepresidente.

¿Cómo ha evolucionado la asociación en todos estos años?

La evolución ha sido más que importante, teniendo en cuenta que nació por la solidaridad de un grupo de zamoranos con un paisano cuya familia no podía costear su sepelio. En la actualidad, contamos con instalaciones magníficas propias, tras varios años de mudanza en mudanza, gracias al esfuerzo de tantos paisanos que día a día brindaron su ayuda y a quienes debemos recordar y respetar eternamente. Todo ello nos compromete a mantener e incrementar las actividades, sumando a las que hoy tenemos, como teatro, coro, yoga, gimnasia para mayores, pilates, reuniones sociales o tenis de mesa. Hoy por hoy, el Centro Zamorano de Buenos Aires está integrado plenamente a la colectividad española, con una participación destacada, por ejemplo, en la Federación de Sociedades Españolas, cuya pro secretaría está a cargo de nuestra vicepresidenta, Adriana Cordero, y en la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas, en la que yo mismo ejerzo la vicepresidencia, además de ser miembros activos de la Unión de Autonomías Españolas, agrupación muy respetada dentro de la colectividad.

Siento un cariño muy especial por Almeida desde antes de conocerlo, por todas las referencias

¿Qué es lo que destacaría de sus viajes a Zamora?

Tras mi primer viaje a Almeida en 2007, repetí en 2012, 2018 y 2025. Siento un cariño muy especial por ese pueblo sayagués, desde, inclusive, antes de conocerlo, con referencias no solo de la familia, sino también de tantos paisanos afincados en Buenos Aires desde hace muchos años. Fue un sueño cumplido el poder recorrer sus calles, saber cuál era la casa que mi familia, conocer lo que queda de la fábrica de tapones de corcho de mi bisabuelo, Esteban Nicolás Puente, poder acceder a la documentación sobre nacimientos, bodas y defunciones de mis antepasados o sentir la emoción al visitar la iglesia donde se casaron los abuelos y bautizaron a mi madre. En fin, volver a las raíces es una experiencia inolvidable, además de haber podido cosechar tantos amigos zamoranos y almeidenses, con los que, por supuesto, mantengo un vínculo más que fraternal.

¿Qué le parece los programas de Operación Raíces y Añoranza que promueve la Diputación Provincial de Zamora?

Han sido una idea fantástica, al permitir que nuestros mayores puedan regresar a su tierra y también que nietos y bisnietos puedan tener la posibilidad de conocer sus raíces. Tiene un gran significado para todos los participantes. Salvo un breve paréntesis, la Diputación ha mantenido ambos programas y, tras la visita de presidente, Javier Faúndez, y vicepresidente Víctor López de la Parte, en noviembre de 2024, se ha incrementado el número de participantes, al posibilitar que puedan sumarse jóvenes pertenecientes a centros del interior, nietos y bisnietos de zamoranos. Personalmente, tengo en mente desde hace tiempo, aunque tengo que conversarlo con las autoridades de la Diputación, la posibilidad de realizar un viaje turístico y cultural desde Argentina, organizado por el Centro Zamorano, con la colaboración de la institución provincial, en el que puedan participar zamoranos, descendientes y todo aquel que pueda estar interesado en conocer la provincia de Zamora.

Me gustaría realizar un viaje turístico y cultural para los interesados en conocer la provincia

¿Desde qué instituciones de aquí sienten más el apoyo al Centro Zamorano?

La Diputación de Zamora, desde hace tiempo, apoya nuestras actividades culturales con una subvención anual, que contribuye del mismo modo, y mucho, al mantenimiento de las instalaciones. Por supuesto que estamos más que agradecidos, sobre todo por sentir esa cercanía, comprobar que no nos olvidan y que nos tienen bien presente. De la misma manera, la Junta de Castilla y León también brinda su apoyo, ratificado en la reciente visita de la vicepresidenta, Isabel Blanco Llamas, al igual que la Consejería de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones de la Embajada de España en Argentina.

¿Con cuántos socios cuenta el Centro ahora mismo?

En la actualidad, contamos con doscientos treinta socios activos y ciento cuarenta adherentes. Nuestro estatuto es muy amplio, ya que considera socios activos a zamoranos y a todo aquel que acredite nacionalidad española.

La juventud es esencial para que el futuro del Centro Zamorano. ¿Qué actividades o medidas toman para atraer a este sector de la población?

El tema de los jóvenes es materia de preocupación permanente. Como es obvio, el reemplazo generacional es más que necesario y no es una tarea sencilla. Hoy contamos en nuestra directiva con tres integrantes de menos de veinticinco años y varios de mediana edad. El Programa Raíces ayuda mucho. Los jóvenes que han viajado en 2025 han vuelto muy entusiasmados y con deseos de involucrarse. Y, de hecho, ya lo están demostrando. Los estamos convocando para que presenten ideas y proyectos que puedan significar nuevas actividades que sean atractivas para sumar más jóvenes. Les hemos manifestado que contarán con todo nuestro apoyo y, una vez transcurrido el verano en Argentina, esperamos contar con algunas de esas ideas, a partir del mes de marzo. Si nos centramos en las actividades del centro, hay una importante cantidad de jóvenes en la práctica de tenis de mesa. Es muy grato verlos de lunes a sábado practicar en nuestra casa, amén de los torneos en los que habitualmente participan, sumando trofeos y destacadas menciones que engalanan las vitrinas del Centro Zamorano.

Estamos más que agradecidos por sentir esa cercanía y comprobar que no se nos olvida

¿Cómo se conservan las tradiciones zamoranas al otro lado del Atlántico?

Es muy importante para nosotros tratar de mantener las tradiciones zamoranas, ya sean culturales como gastronómicas. Tanto nuestro coro como nuestro grupo de teatro tratan permanentemente de incorporar a su repertorio obras relacionadas con la cultura de la provincia. La idea de recrear el grupo de danzas también servirá para dicho fin. "La bien cercada", con una adaptación especial de Florencia Calvo, está dentro de los planes, para volver a presentarla con los actores que se están incorporando en esta nueva etapa del grupo de teatro "Raíces". De la misma manera, tenemos pensado reponer la zarzuela zamorana "El cantar del Arriero", que tanto éxito cosechó en sus presentaciones anteriores. Aquí hay que destacar la gran colaboración que tuvimos en su momento por la asociación Amigos de la Ópera de Zamora, especialmente de Luis Santana y Marga Molina, quienes nos hicieron llegar la partitura, que en Argentina no se encontraba.

¿La reciente visita de Luis Antonio Pedraza ha empujado también este sentido?

Por supuesto, con el apoyo de la Diputación, ha servido para difundir cultura zamorana por doquier, en todas las presentaciones del eximio músico zamorano. Y la gastronomía es otro tema importante para nosotros y, dentro de las posibilidades, degustamos distintos platos típicos como el lechazo, el arroz a la zamorana o la empanada sanabresa, sobre todo en nuestras fiestas. Me gustaría también destacar un acto de finales del pasado 2025, como ha sido la entronización de la imagen de la Virgen de la Bandera, patrona de Fermoselle, en una de las iglesias más antiguas y emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires, Nuestra Señora de Montserrat. Esto servirá, sin dudas, para afianzar los lazos de Zamora con la capital argentina, agradeciendo muy especialmente a la administración del Santuario de la Virgen de la Bandera, donante de la imagen, al Ayuntamiento de Fermoselle y a los vecinos que han colaborado, para que la imagen de la Virgen haya llegado a nuestra ciudad. Por último, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA también está siempre dispuesto a difundir todas nuestras actividades, algo que permite que nuestros paisanos estén sabiendo que Zamora está presente desde hace más de ciento dos años en la Ciudad de Buenos Aires.