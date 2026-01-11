Los doctores de la Iglesia de Morales del Vino pasan por una nueva restauración para ser exhibidos en las Edades del Hombre de Zamora

Son cuatro esculturas impresionantes situadas en un espacio privilegiado de la Catedral dentro del discurso de la exposición "Esperanza", organizada por la Fundación de Las Edades del Hombre.

Antes de su exhibición, las piezas de los doctores de la Iglesia de madera tallada, dorada y policromada hacia 1619-1624 por Esteban de Rueda y que habitualmente se encuentran en un retablo de la iglesia de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Morales del Vino, tuvieron que pasar por el Centro de Conservación y Restauración de Las Edades.

Estado de una de las obras antes de la intervención. / EDADES DEL HOMBRE

Exámen inicial

En el análisis previo a su retirada del retablo "parecía que su estado era mejor" de lo que comprobaron ya en el taller, localizado en la sede de la Fundación, el monasterio de Valbuena.

Las obras, que había sido restauradas "sobre los años 90", presentaban "mucha suciedad, las grietas y las fendas de la madera estaban rellenas con una pasta poco apropiada" sintetiza la directora del centro, Consuelo Valverde, que destaca que son tallas "bastante delicadas, muy voluminosas y con unos pliegues de mantos muy finos".

Un fragmento limpio de una de las piezas. / EDADES DEL HOMBRE

El equipo recurrió a las nuevas tecnologías, que permiten saber hasta dónde tenían que limpiar o incluso conocer en qué estado están los pigmentos, para acometer una intervención "respetuosa donde se vea el paso del tiempo porque también forma parte de la historia de las obras" remarca Valverde.

Mejora

Los profesionales, uno por cada santo pero que han empleado los mismos materiales y aplicado los mismos criterios, efectuaron la retirada de "goma laca, barniz oxidado y mucha suciedad de humos grasos, como si hubiera tenido velas cerca" describe la directora del taller.

Los técnicos, además, limpiaron las policromías para que "luciera los estofados de los mantos tal y como realmente se concibieron".

Varias restauradoras con una de las obras a su llegada al centro de restauración. / Cedida por Las Edades del Hombre

También eliminaron "reintegraciones inapropiadas o que habían cambiado el tono y no se adecuaban al original", mientras que la restitución de color no la ha hecho de manera sistemática sino "de forma puntual para conservar la lectura completa de la obra", aunque "si hemos cerrado una grieta y a su lado había una laguna, esa laguna sí que se ha cerrado para que no se pierda más superficie policroma" puntualiza la responsable del centro de restauración, que es visitable para el público.

Una de las esculturas durante el proceso. / Cedida por Las Edades del Hombre.

En las grietas y fendas generadas por el transcurso del tiempo, suprimieron los productos inadecuados que tenían y llevaron a cabo "enchuletados", que consiste en "introducir pequeños trocitos de madera dejando una línea de acción que se contraiga y se expanda a lo largo del año por los movimientos de humedad y temperatura" describe la máxima responsable del Centro de Restauración y Conservación de Las Edades.

Estabilidad a las piezas

Con el objetivo de dotar de una mayor estabilidad a las esculturas y que pudieran exhibirse exentas "acuñamos la parte de abajo para que pudieran descansar todo el peso que tienen y pudieran estar en la peana de una manera estable" indica Consuelo Valverde.

Antes y despúes de una de las esculturas. / Cedida por Las Edades del Hombre.

Los atributos de San Gregorio Magno, San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín "en origen llevaban unos clavos de forja que se habían movido, estaban desencolados y se han hecho ensambles interiores con espigas de madera".

Exhibición

Sobre la exhibición de las cuatro obras en "EsperanZa", Consuelo Valverde pone en valor que "están situadas a una altura muy apropiada para que se vean prácticamente de frente y se aprecien los rostros y esos escorzos tan artísticos que tienen".

Los doctores de la Iglesia de Morales del Vino. / Victor Garrido

La experta también anima al Obispado de Zamora a acometer la restauración del retablo , donde se exhiben las cuatro esculturas y cuya limpieza se apreciará sobre el conjunto, porque "es una verdadera joya".