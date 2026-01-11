El comercio zamorano resiste frente a la gran caída del sector a nivel nacional

Zamora ha cerrado 2025 con un balance del trabajo autónomo marcado por la resistencia del comercio local y el avance de nuevas actividades ligadas a los servicios en un contexto no exento de desafíos como el relevo generacional, el emprendimiento rural y la caída del número de empresarios dedicados a la agricultura y la hostelería.

La provincia ha concluido el año con 15.607 trabajadores autónomos, tras perder 132 afiliados en el último año, lo que supone un descenso del 0,8%, según el informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Pese a este retroceso, la evolución del último mes del año fue moderada, con una caída de solo 25 autónomos.

Uno de los datos más destacados del balance provincial es la resistencia del comercio, un sector estratégico para la economía local que representa más del 22% del total de autónomos. Frente a la fuerte caída del comercio autónomo en el conjunto de Castilla y León, donde se han perdido casi un 3% de efectivos, Zamora consigue mantener e incluso incrementar ligeramente el número de autónomos en esta actividad a lo largo del año.

En concreto, la provincia ha ganado durante el pasado ejercicio siete autónomos dedicados al comercio, con tres nuevas altas registradas en diciembre en contra de la tendencia nacional que refleja el cierre de 13.194 comercios a lo largo de 2025, tal y como advierten desde la asociación de autónomos Uatae.

Una mujer sale de un comercio local en Zamora. / Victor Garrido / LZA

Junto al comercio, Zamora registra crecimientos en actividades vinculadas a los servicios, los cuidados y la diversificación económica lo que sugiere una menor dependencia de los sectores más tradicionales y con mayor peso en el territorio para centrarse en nuevos negocios.

Sectores como la educación, las actividades sanitarias, las artísticas y de entretenimiento, así como ámbitos emergentes como la información y comunicación, las actividades inmobiliarias o las administrativas han cerrado el año en positivo. Datos modestos que indican una cierta transformación gradual del perfil del emprendedor zamorano.

No obstante, el balance anual también refleja desafíos importantes. La agricultura, que concentra cerca del 28% de los autónomos de la provincia, continúa perdiendo afiliación con 98 autónomos menos en doce meses, al igual que la hostelería, donde 32 empresarios han dejado la actividad.

A ello, se suma la falta de relevo generacional, un problema que provoca el cierre de negocios viables por ausencia de continuidad, y las dificultades añadidas para emprender en una provincia marcada por la despoblación y la dispersión territorial.

Un cliente accede al interior de una tienda en la ciudad de Zamora. / Victor Garrido / LZA

En este contexto, la presidenta de ATA Castilla y León, Leticia Mingueza, ha advertido de la gravedad de la situación regional que también condiciona la evolución provincial. "Lamentablemente, las cifras confirman lo que ya veníamos advirtiendo y es que Castilla y León pierde autónomos mientras que la media nacional avanza en una dirección totalmente opuesta", ha señalado.

Mingueza ha recordado que en el último año la comunidad ha perdido 1.346 trabajadores por cuenta propia lo que supone un descenso del 0,7%. "Esta cifra es especialmente dolorosa al compararla con el dato nacional y es que España crece en un total de 39.000 autónomos lo que supone un incremento de un 1,2%", ha subrayado.

Por todo ello, desde ATA Castilla y León han exigido a las administraciones públicas que el apoyo al colectivo no se quede solamente en palabras. "Necesitamos políticas de choque reales y que se eliminen trabas administrativas", ha dicho Mingueza quien también ha puesto el foco en la necesidad de impulsar la digitalización y que se apoye el emprendimiento joven, sobre todo en el ámbito rural, con especial atención a las mujeres que representan un tercio del colectivo.

"No podemos permitir que el motor de nuestra economía siga apagándose año a año. Castilla y León no puede permitirse perder más autónomos", ha concluido.