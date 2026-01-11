Suspendida la multitudinaria asamblea del Jesús Nazareno en Zamora por exceso de aforo: cabreos y nueva fecha en el aire

Ha sido la imagen de la mañana de domingo: largas colas desde primera hora en la avenida del Príncipe de Asturias de Zamora. Era la antesala de lo que iba a ocurrir después: un exceso de aforo -totalmente saturado- que ha obligado a la suspensión de la asamblea general extraordinaria convocada en Zamora por la cofradía de Jesús Nazareno a las 10.30 de la mañana en el colegio Sagrado Corazón (Amor de Dios).

La asamblea, que se preveía larga e intensa, llegó a producirse en dos espacios a la vez: salón de actos y gimnasio, ante la gran afluencia de la convocatoria.

Colas para acceder a la asamblea. / Cedida

Malestar por la "doble" asamblea: aforo saturado

Esta dualidad ha sido precisamente la que ha generado el primer malestar entre los cofrades, ya que al estar la gente dividida en dos ubicaciones por falta de espacio no tenían claro que el voto de las personas que estaban en el gimnasio contara para la primera alegación. Ante el miedo a que eso ocurriera -si bien sí estaba previsto que alguien bajara a contar sufragios-, los hermanos distribuidos en el pabellón accedieron al salón de actos -totalmente saturado- para acceder así al voto material.

Asamblea del Jesús Nazareno. / Cedida

Tras la reagrupación de cofrades de nuevo en el salón de actos del colegio Amor de Dios, surgió una nueva controversia: el aforo estaba más que superado, con personas de pie en todos los pasillos y salidas de emergencia, de ahí que algunos cofrades pidieran la suspensión de la asamblea por seguridad. Y así fue. A las 11.27 horas de la mañana el presidente de la cofradía la dio por cancelada.

Saturación en el salón de actos. / Cedida

La cofradía convocará una nueva fecha para la asamblea en un recinto de mayor aforo. Eso sí, no podrán presentarse nuevas alegaciones a los estatutos.

Nuevos estatutos

El único asunto en el orden del día de la asamblea corresponde precisamente a la aprobación de los nuevos estatutos, donde quedará estipulado, entre otros aspectos, quién desfilará el Viernes Santo y el Sábado Santo y con qué vestimenta, mientras que el reglamento de régimen interno concretará aspectos relativos a la elección de jefe de paso, el hermano cargador, el o la camarera de las imágenes de vestir o incluso las sanciones.