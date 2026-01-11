El camachuelo común: un destello escarlata en la espesura que puedes encontrar en Zamora

Los miembros de la familia de los fringílidos suelen destacar por sus coloraciones vistosas y contrastadas. Como en todo, existen excepciones y, de hecho, en bastantes especies este rasgo o bien resulta exclusivo de los machos adultos o bien se percibe en éstos de modo más marcado que en las hembras y los juveniles. Este es el caso del camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula), muy conocido y popular por el intenso y llamativo color rojizo que brilla en el pecho y mejillas del macho adulto de esta especie. Se trata de un ave passeriforme propia de los bosques templados de Eurasia, desde Irlanda y Portugal hasta Japón. En el sur de Europa se localiza en las montañas y durante el invierno amplía un tanto su área de distribución por zonas más bajas y mediterráneas. Las poblaciones ibéricas -que corresponden a la subespecie iberiae– se extienden por el tercio norte peninsular, desde Galicia hasta las comarcas montañosas del nordeste de Cataluña, alcanzando por el sur las regiones más septentrionales de Portugal y el norte del sistema Ibérico. En su dispersión otoñal e invernal los camachuelos pueden aparecer por la mayor parte del territorio peninsular, faltando o resultando muy rara su presencia en el cuadrante suroriental.

El camachuelo común: un destello escarlata en la espesura / LOZ

La población española de esta especie se estimó entre 353.874 y 528.884 ejemplares para el período 2014-2018, repartida sobre todo entre Galicia (23%), Castilla y León (23%), Cataluña (13%) y Asturias (12%). Al igual que ocurre en el conjunto de las poblaciones europeas, los datos del programa SACRE, de seguimiento de aves comunes reproductoras, muestran un declive moderado de los efectivos nidificantes en España, que se observa principalmente en áreas alpinas y en zonas límite de su distribución mediterránea norte, mientras que las poblaciones establecidas en la región eurosiberiana permanecen estables. Esto podría suponer el preludio de un cambio en su rango de distribución hacia el norte, coincidiendo con los nuevos escenarios previstos por los cambios que se están produciendo en el clima.

¿Dónde encontrarlo en Zamora?

La población reproductora de camachuelo común se limita en Zamora al rincón noroccidental de la provincia, dentro del área de mayor influencia eurosiberiana. Se presenta, principalmente, en bosques de montaña, prados con setos o sebes y arbolados ribereños de la comarca de Sanabria y el sector más occidental de la sierra de la Culebra, mostrando preferencia por masas forestales caducifolias con sotobosque arbustivo desarrollado: robledales con serbal de cazadores y acebo, abedulares, castañares, fresnedas y alisedas.

Fuera de la temporada de cría -que comprende, aproximadamente, desde abril hasta septiembre- parte de la población nativa, unida a algunos ejemplares procedentes de latitudes más norteñas, efectúa movimientos dispersivos de corto alcance. De este modo, durante el otoño y el invierno y hasta comienzos de la primavera, podemos observar a estos espectaculares fringílidos también en áreas de menor altitud y de carácter más mediterráneo, tanto en la propia Sanabria como en las vecinas comarcas de La Carballeda y Aliste. Esta dispersión alcanza de forma regular el entorno de las arribas o arribes del Duero, en el suroeste de la provincia, y de modo cada vez más ocasional las riberas del mismo río y algunos de sus afluentes en el entorno de la capital. En ese período del año, los camachuelos frecuentan los bosques de ribera con sotobosque desarrollado (por ejemplo, fresnedas con zarzales), zonas de prados con setos, plantaciones de frutales e incluso parques y jardines.

Nuestra especie recibía una notable variedad de denominaciones vernáculas populares en el norte de España, de las cuales la más frecuente era la de cardenal (originada por la comparación del plumaje carmesí y negro de los machos con las vestimentas de los cardenales católicos). Otros nombres vernáculos recogidos en el noroeste de la península ibérica inciden en lo llamativo de su plumaje: cadete, monaguín, capitán, papucoloráu… En algunos casos se le compara con el petirrojo europeo (Erithacus rubecula), como ocurre con el nombre asturiano raitán real o el gallego paporrubio real. También son frecuentes las denominaciones que recuerdan su afición a consumir yemas y capullos de árboles y, en particular, de los frutales: picaflor, picabrotes, esgrumador, esgrumeru…

