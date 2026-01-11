El Bote de Zamora sigue fascinando

El Museo Arqueológico Nacional de España eligió el Bote de Subh, también conocido como Bote de Zamora, una de las piezas más emblemáticas de la colección de arte islámico del centro y decorado con una singular dedicatoria en lengua árabe para celebrar el Día Mundial que la Unesco dedica a este idioma.

Y en colaboración con la Fundación de Cultura Islámica invitó a José Ignacio Sánchez Sánchez, director de la Escuela de Traductores de Toledo para publicitar un vídeo que explica el mensaje "de una pieza que no deja de fascinar", encontrada en la Catedral de Zamora por la mujer del historiador Gómez Moreno.

Bote de Zamora, expuesto en el Museo Arqueológico Nacional. / Cedida

Se trata de una caja cilíndrica hecha en marfil que el califa Omeya Hakam II regaló a la concubina Subh, que fue la madre de su hijo Hizam. Es uno de los que se llaman objetos parlantes, es decir, contienen una inscripción en la que da cuenta del proceso de fabricación, quién es el dedicatario y a quién se dedica.

La inscripción dice en árabe "dios bendiga al imán abdelana Hakan II, el príncipe de los creyentes. Esto (es decir, el bote), fue ordenado hacer para la señora y madre de Abd el Rahman, hisan" por indicación de un eunuco de la corte. El año que se hizo es el 353 de la hégira que se corresponde con el 964 de la era cristiana.