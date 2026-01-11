Ahora Decide pide el asfaltado del camino de Carrascal a la carretera de Bermillo

Ahora Decide ha solicitado el asfaltado del camino que va de la plaza del barrio de Carrascal hasta el centro de tratamiento de residuos de Zamora, situado en la carretera de Bermillo. Según explica esta formación "el barrio de Carrascal tiene una calle que sube desde la plaza principal hasta la salida del barrio hacia el cementerio, que está en unas condiciones lamentables: con grietas en el hormigón que la cubre, baches, sin canalización de agua y es la calle por donde baja un turbión de agua cuando llueve inundándose en todo su recorrido. Esta calle finaliza en el cementerio y continúa varios kilómetros hasta el CTR (centro de tratamiento de residuos) de Zamora por un camino de zahorra que, en un estado lamentable lleno de baches, aconseja una reparación urgente".

Este camino "es la ruta utilizada diariamente por los servicios de la empresa municipal que gestiona los parques y jardines de Zamora, que se encarga de los servicios ambientales, incluyendo la limpieza y el mantenimiento de las zonas verdes y que traslada al centro de tratamiento todos los residuos sobrantes de sus actividades diarias".

El camino es también utilizado diariamente por la empresa de recogida de residuos sólidos urbanos en la ciudad que traslada por esta ruta los residuos voluminosos y parte de los residuos de plástico y cartón de toda la ciudad.

También es utilizado por las explotaciones agrícolas que están en la parte sur del barrio, por las explotaciones ganaderas que se sacaron del entorno urbano y que se encuentran en los laterales de ese camino y por los vecinos del barrio.

Los vecinos, explica Ahora Decide en un comunicado, han solicitado en diversas ocasiones su arreglo y proponen su asfaltado total, dotándolo con la infraestructura necesaria para canalizar las aguas en la zona de calle en su inicio en el barrio, garantizando su conservación futura.

"Tanto la Junta de Castilla y León, que permitió en este barrio la instalación del CTR, como la Diputación como gestora del CTR y el Ayuntamiento están en permanente deuda con este barrio y con esta zona de especial interés para la conservación de la naturaleza".