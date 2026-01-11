Adiós a Franco en esta iglesia de Zamora

Ni 24 horas ha permanecido la pintada sobre Franco plasmada en una de las paredes de la iglesia de Santa María La Nueva, en Zamora capital. El propio alcalde, Francisco Guarido, ha sido el encargado de alabar la "rapidez" del servicio de limpieza para devolver al templo su imagen original. La actuación ha sido especialmente delicada al tratarse de un edificio religioso de gran relevancia dentro del patrimonio románico de la ciudad.

El antes y el después. / LOZ

El mensaje del alcalde difundido por sus propias redes sociales tras la retirada de la pintada incide sobre la necesidad de diferenciar el debate ideológico del respeto al patrimonio, ya que que la conservación de templos históricos debe quedar al margen de consignas o mensajes políticos.

El llamamiento apela a canalizar las reivindicaciones por vías que no impliquen daños sobre espacios que forman parte de la historia común: "Al que pintó sobre una preciosa iglesia románica habría que decirle que se encuentra desfasado más de medio siglo y que flaco favor le hace a la ideología que dice servir que brilló con todos los honores en otras épocas".

Además, el regidor le da un consejo al autor: "Cómprate un cuaderno, hombre, y escribe de tus problemas en él".