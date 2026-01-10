Virginia Cabrero opta a la reelección al frente de la Virgen del Carmen de San Isidoro

Virginia Cabrero opta a la reelección a la presidencia de la Cofradía de la Virgen del Carmen de San Isidoro.

La actual presidenta repite movida por "el deseo de dar continuidad al trabajo realizado, manteniendo una línea de compromiso, respeto a nuestra historia y atención a la vida de la cofradía".

La candidata explica que "me acompañará una junta directiva renovada, con ilusión y ganas de trabajar, incorporando también a mujeres, como reflejo natural de nuestra cofradía".

Elecciones

Los comicios se celebrarán el viernes día 16 de enero a las 19.15 horas en la sede del Silencio (rúa del Silencio 4) y las candidaturas pueden presentarse hasta 24 horas antes en el apartado de correos 350 de Zamora.