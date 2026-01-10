Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ingreso Mínimo Vital en Zamora: las clavesEl futuro del burro zamoranoEntrevista a Gabino DiegoBalonmano Caja Rural
instagramlinkedin

VÍDEO | El mensaje postnavideño de Nuestra Madre de las Angustias de Zamora: "Al servicio de los demás"

La cofradía hace balance de las fiestas para demostrar el "espíritu solidario" del colectivo

Belén Viviente en Zamora.

Belén Viviente en Zamora. / Víctor Garrido

Abril Oliva

"Ayuda, cercanía y acompañamiento a las personas en situación de dificultad". Así ha sido la Navidad para la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias de Zamora que, una vez concluidas las fiestas, ha lanzado un vídeo con sus momentos más importantes.

El trabajo ha sido posible "gracias a la implicación de hermanos, voluntarios y colaboradores, cuyo esfuerzo ha vuelto a demostrar que la fe también se expresa a través del servicio a los demás".

Como balance de este periodo, la cofradía zamorana ha difundido este vídeo en sus redes sociales que recoge algunos de los momentos más significativos de estas iniciativas: gestos sencillos, participación desinteresada y una comunidad unida en torno a un mismo objetivo.

Noticias relacionadas y más

Desde la organización agradecen públicamente la colaboración recibida y confían en que este espíritu solidario continúe presente a lo largo de todo el año, más allá de las fechas navideñas.

TEMAS

  1. El paso de 'Francis' por Zamora se desinfla: la probabilidad de una gran nevada, cada vez más baja
  2. Los primeros copos de nieve llegarán a Zamora este domingo: así se prevé el paso de 'Francis' por la provincia
  3. Así era en los años 50 Monte la Reina, el prestigioso campamento militar de universitarios
  4. Piden 15 años de prisión al dueño de By Alice por drogas, armas y blanqueo: juicio en la Audiencia de Zamora
  5. Un Avant de Lugo a Zamora, solución de Renfe para la parada de Sanabria
  6. Suelo para dar vivienda pública a 800 zamoranos: el 'regalo de Reyes' que el Ayuntamiento hace a la Junta
  7. Laura, mujer transexual de Zamora: 'El camino es difícil, pero hay que vivir, los miedos no duran siempre
  8. Francis' no se olvida de Zamora y deja un reguero de nieve por toda la provincia

Jesús Nazareno exigirá el DNI para acceder a la asamblea extraordinaria

Jesús Nazareno exigirá el DNI para acceder a la asamblea extraordinaria

300.000 euros para mejorar los colegios rurales de la provincia de Zamora

300.000 euros para mejorar los colegios rurales de la provincia de Zamora

El insólito concurso de cata de vinos entre monaguillos de ocho años en un pueblo de Zamora

El insólito concurso de cata de vinos entre monaguillos de ocho años en un pueblo de Zamora

VÍDEO | El mensaje postnavideño de Nuestra Madre de las Angustias de Zamora: "Al servicio de los demás"

VÍDEO | El mensaje postnavideño de Nuestra Madre de las Angustias de Zamora: "Al servicio de los demás"

Fallece a los 74 años Andrés Pérez, referente en la hostelería de Zamora por regentar el restaurante París

Fallece a los 74 años Andrés Pérez, referente en la hostelería de Zamora por regentar el restaurante París

Un conductor pillado por sexta vez sin carné en Zamora podría acabar en Topas

Un conductor pillado por sexta vez sin carné en Zamora podría acabar en Topas

Cuatro años de prisión en juego por un cabezal de maíz impagado en Zamora

Cuatro años de prisión en juego por un cabezal de maíz impagado en Zamora

Antonio Monterrubio da a conocer su último ensayo en la Biblioteca

Antonio Monterrubio da a conocer su último ensayo en la Biblioteca
Tracking Pixel Contents