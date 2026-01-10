VÍDEO | El mensaje postnavideño de Nuestra Madre de las Angustias de Zamora: "Al servicio de los demás"
La cofradía hace balance de las fiestas para demostrar el "espíritu solidario" del colectivo
"Ayuda, cercanía y acompañamiento a las personas en situación de dificultad". Así ha sido la Navidad para la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias de Zamora que, una vez concluidas las fiestas, ha lanzado un vídeo con sus momentos más importantes.
El trabajo ha sido posible "gracias a la implicación de hermanos, voluntarios y colaboradores, cuyo esfuerzo ha vuelto a demostrar que la fe también se expresa a través del servicio a los demás".
Como balance de este periodo, la cofradía zamorana ha difundido este vídeo en sus redes sociales que recoge algunos de los momentos más significativos de estas iniciativas: gestos sencillos, participación desinteresada y una comunidad unida en torno a un mismo objetivo.
Desde la organización agradecen públicamente la colaboración recibida y confían en que este espíritu solidario continúe presente a lo largo de todo el año, más allá de las fechas navideñas.
