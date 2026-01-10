Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agónica victoria del Recoletas ante CanoeEmpate "in extremis" para el CD VillaralboEl Zamora CF "B" vuelve de las vacaciones con victoriaBalonmano Caja Rural
instagramlinkedin

Un varón de 35 años atendido por inhalación de humo tras una alerta en Zamora

El origen del humo que alertó a los servicios de emergencia en Zamora, así como la evolución del afectado, aún no han sido determinados

Los bomberos en la calle Cortinas de San Miguel, 2.

Los bomberos en la calle Cortinas de San Miguel, 2. / Chany Sebastián

Marina García

Una alerta por olor a humo movilizó en la tarde de hoy a los servicios de emergencia en Zamora. A las 17:43 horas, se recibió una llamada de un inquilino de un bloque de viviendas situado en la calle Cortinas de San Miguel, número 2, que informó de que percibía un fuerte olor a humo y sospechaba que algo se estaba quemando, sin poder concretar el origen.

El origen del humo que alertó a los servicios de emergencia en Zamora, así como la evolución del afectado, aún no han sido determinados.

El origen del humo que alertó a los servicios de emergencia en Zamora, así como la evolución del afectado, aún no han sido determinados. / I.G.

Ante el aviso, se informó a la Policía Municipal y a los Bomberos de Zamora, que se desplazaron a la zona para realizar la comprobación correspondiente.

Humo en la calle Cortinas de San Miguel, 2

Humo en la calle Cortinas de San Miguel, 2

Cedido

Minutos después, la Policía Municipal solicitó asistencia sanitaria para un varón de 35 años, que se encontraba consciente pero afectado por inhalación de humo. Desde el centro coordinador se avisó a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para su atención.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el origen del humo ni sobre la evolución del afectado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El paso de 'Francis' por Zamora se desinfla: la probabilidad de una gran nevada, cada vez más baja
  2. Los primeros copos de nieve llegarán a Zamora este domingo: así se prevé el paso de 'Francis' por la provincia
  3. Así era en los años 50 Monte la Reina, el prestigioso campamento militar de universitarios
  4. Piden 15 años de prisión al dueño de By Alice por drogas, armas y blanqueo: juicio en la Audiencia de Zamora
  5. Un Avant de Lugo a Zamora, solución de Renfe para la parada de Sanabria
  6. Suelo para dar vivienda pública a 800 zamoranos: el 'regalo de Reyes' que el Ayuntamiento hace a la Junta
  7. Laura, mujer transexual de Zamora: 'El camino es difícil, pero hay que vivir, los miedos no duran siempre
  8. Francis' no se olvida de Zamora y deja un reguero de nieve por toda la provincia

Un varón de 35 años atendido por inhalación de humo tras una alerta en Zamora

Un varón de 35 años atendido por inhalación de humo tras una alerta en Zamora

Humo en la calle Cortinas de San Miguel, 2

Jesús Nazareno exigirá el DNI para acceder a la asamblea extraordinaria

Jesús Nazareno exigirá el DNI para acceder a la asamblea extraordinaria

300.000 euros para mejorar los colegios rurales de la provincia de Zamora

300.000 euros para mejorar los colegios rurales de la provincia de Zamora

El insólito concurso de cata de vinos entre monaguillos de ocho años en un pueblo de Zamora

El insólito concurso de cata de vinos entre monaguillos de ocho años en un pueblo de Zamora

VÍDEO | El mensaje postnavideño de Nuestra Madre de las Angustias de Zamora: "Al servicio de los demás"

VÍDEO | El mensaje postnavideño de Nuestra Madre de las Angustias de Zamora: "Al servicio de los demás"

Fallece a los 74 años Andrés Pérez, referente en la hostelería de Zamora por regentar el restaurante París

Fallece a los 74 años Andrés Pérez, referente en la hostelería de Zamora por regentar el restaurante París

Un conductor pillado por sexta vez sin carné en Zamora podría acabar en Topas

Un conductor pillado por sexta vez sin carné en Zamora podría acabar en Topas
Tracking Pixel Contents