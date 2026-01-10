Un varón de 35 años atendido por inhalación de humo tras una alerta en Zamora
El origen del humo que alertó a los servicios de emergencia en Zamora, así como la evolución del afectado, aún no han sido determinados
Una alerta por olor a humo movilizó en la tarde de hoy a los servicios de emergencia en Zamora. A las 17:43 horas, se recibió una llamada de un inquilino de un bloque de viviendas situado en la calle Cortinas de San Miguel, número 2, que informó de que percibía un fuerte olor a humo y sospechaba que algo se estaba quemando, sin poder concretar el origen.
Ante el aviso, se informó a la Policía Municipal y a los Bomberos de Zamora, que se desplazaron a la zona para realizar la comprobación correspondiente.
Minutos después, la Policía Municipal solicitó asistencia sanitaria para un varón de 35 años, que se encontraba consciente pero afectado por inhalación de humo. Desde el centro coordinador se avisó a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para su atención.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el origen del humo ni sobre la evolución del afectado.
