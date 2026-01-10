Radiografía del IMV en Zamora: quiénes lo cobran, cuántos son extranjeros y cuál es la cuantía media

Zamora cerró el año 2025 con cerca de 7.500 beneficiarios en la provincia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación no contributiva que gestiona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En concreto, en el mes de diciembre en la provincia se concedieron 2.716 prestaciones del IMV de las que se beneficiaron un total de 7.476 personas que vivían en los hogares que recibieron la ayuda.

En total, ese mes la ayuda supuso un desembolso de 1,37 millones de euros en la provincia, con una cuantía media mensual por hogar de 474,11 euros y por beneficiario de 172,24 euros, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

El dinero que de media recibe cada beneficiario en Zamora es la segunda cantidad más alta de Castilla y León tras la de León (192,97 euros) y supone 14 euros más que la media de Castilla y León y que la de España, que son prácticamente iguales.

Del total de hogares que reciben esa prestación no contributiva en Zamora, 1.779 son unidades familiares con hijos, por lo que reciben también el complemento de ayuda para la infancia. Ese complemento, que es una media de 70,10 euros, llega a más de tres mil niños zamoranos, entre ellos 455 menores de tres años y 532 que tienen entre tres y cinco años.

Sexo y nacionalidad

En el desglose de los titulares del Ingreso Mínimo Vital por sexo y nacionalidad, en la provincia dos de cada tres son mujeres mientras que el 87% son españoles, frente a un 13% de extranjeros. Por tipo de hogar de los titulares de la ayuda, el más frecuente es el de una sola persona, con 724; mientras que 429 eran hogares con dos adultos y dos menores; 384 están formados por dos adultos y un menor, y 336 son hogares monoparentales con un solo menor a su cargo, a los que se suman 156 hogares formados por un adulto y dos menores, como tipologías más frecuentes de las familias perceptoras del IMV.