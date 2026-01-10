El Plan Estratégico sitúa a Zamora en la vanguardia de los Servicios Sociales

Zamora ocupa un lugar relevante en el campo de la innovación de los Servicios Sociales, tal y como figura en el Plan Estratégico 2026-2029 publicado este viernes por la Consejería de Familia y que marca las líneas centrales de actuación en esta materia.

Y lo hace sobre todo en uno de los aspectos del plan, como es "la innovación y modernización tecnológica de la gestión de la información y el conocimiento para la mejora en la calidad de la atención a las personas vulnerables".

Entre los datos del Plan figuran que Zamora cuenta en estos momentos con 13.085 personas con una discapacidad superior al 33%. Y también que son 466 las entidades existentes de acción social, la mitad de ellas dedicadas a los mayores (320), pero también a población general (72), personas con discapacidad (40), inclusión social (31), mujer (31), voluntariado (14), infancia (11) y toxicomanías (3).

Uno de los objetivos del plan es la renovación o construcción de centros residenciales, no residenciales y de día para adaptar plazas al nuevo modelo de cuidados de larga duración, por un importe de 98,75 millones . A este corresponde la construcción de la nueva residencia de Zamora o las obras de adaptación en el centro de Benavente.

El Plan menciona también la importancia de la Feria Internacional de Innovación y Tecnología al Servicio de los Cuidados (Fitecu), que tiene por finalidad colocar a Castilla y León a la vanguardia de las tecnologías aplicadas al cuidado y atención a las personas mayores, dependientes o con discapacidad. La sede permanente de Fitecu se ha establecido en Zamora capital y ha celebrado ya dos ediciones (en 2023 y 2025) con un gran éxito de participación de expertos internacionales, empresas tecnológicas, profesionales y público en general.

Hub de La Aldehuela

El Plan Estratégico reconoce que "los proyectos europeos han estimulado al sector privado a través de la innovación en la prestación de los servicios, el desarrollo de soluciones innovadoras, el desarrollo de herramientas tecnológicas, ayudas técnicas, etc., lo que ha propiciado que se generen proyectos de la importancia como el del Hub Tecnológico de La Aldehuela de Zamora para promover la innovación en los cuidados".

De hecho, entre las actuaciones relevantes destacadas del plan anterior figura el convenio de colaboración entre la Gerencia de Servicios Sociales y el Clúster Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (Clúster Sivi), para el desarrollo del Hub de Innovación Tecnológico La Aldehuela en Zamora.

La red de servicios sociales de Castilla y León se configura como una red universal, de responsabilidad pública, integrada por recursos, programas, actividades, prestaciones, equipamientos y demás actuaciones, de titularidad pública o privada, en materia de servicios sociales, así como por la incorporación de la innovación y modernización tecnológica a la gestión de la información. n