Jesús Nazareno exigirá el DNI para acceder a la asamblea extraordinaria

La cita será en el teatro del Amor de Dios de Príncipe de Asturias este domingo a partir de las 10.30 horas y en ella se decidirá si se avanza hacia la igualdad real

Último desfile de Jesús Nazareno

Último desfile de Jesús Nazareno / Miguel Ángel Lorenzo (archivo)

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

La Cofradía de Jesús Nazareno exigirá el DNI, pasaporte o carné de conducir para acceder a la asamblea general extraordinaria que tendrá lugar este domingo, 11 de enero, a partir de las 10.30 horas en el teatro del Colegio Sagrado Corazón (Amor de Dios), situado en la avenida de Príncipe de Asturias.

El acceso se producirá "por la puerta accesoria del colegio, donde se colocarán carteles" indican desde la cofradía.

El único asunto en el orden del día corresponde a la aprobación de los nuevos estatutos, donde quedará estipulado, entre otros aspectos, quién desfilará el Viernes Santo y el Sábado Santo y con qué vestimenta, mientras que el reglamento de régimen interno concretará aspectos relativos a la elección de jefe de paso, el hermano cargador, el o la camarera de las imágenes de vestir o incluso las sanciones.

Otras asambleas

La petición de documentación acreditativa no resulta una novedad en las asambleas de esta cofradía que ya la reclamaba a los hermanos y las damas, años atrás, cuando las reuniones tenían lugar en el pabellón Camba de la Ciudad Deportiva.

