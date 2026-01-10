El insólito concurso de cata de vinos entre monaguillos de ocho años en un pueblo de Zamora

Monaguillos, botellas de vino y un cura escanciador. Son los tres componentes de este surrealista concurso de monaguillos catadores celebrado en un pueblo de Zamora, una insólita prueba que no podría entenderse sin contextualizar históricamente: corresponde al año 1967.

Villabuena del Puente es el escenario de este concurso que el comediante conocido como Señor Balbín trae al presente en forma de vídeo. Unas imágenes con niños de entre siete y ocho años que hoy en día resultarían un escándalo y que las redes sociales recuperan casi como un tesoro de otra época.

Tres variedades distintas de vino

El insólito concurso, con trofeos incluidos, tenía como promotor a un sacerdote. El párroco es el encargado de escanciar el vino de consagrar en los vasos de los pequeños, que probaron tres variedades distintas: vino puro, vino mezclado y vino aligerado con agua.

Los comentarios

El vídeo ha despertado controversia entre los seguidores de la cuenta de Instagram del humorista. Sin perder de vista el contexto -el vídeo no puede interpretarse con los ojos del año 2025- las reacciones han sido de todo tipo. Mientras que algunos reparan en que "ni un móvil a la vista, solo chavales disfrutando del momento", otros, en cambio, van un paso más allá: "¡Pero si es vino! Niños emborrachándose, a mí eso no me parece sano lo mires por donde lo mires". A muchos no les cuesta nada rizar el rizo: "El que va a disfrutar después es el cura" o "niños alcoholizados y curas, qué puede salir mal".