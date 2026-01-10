Fallece a los 74 años Andrés Pérez, referente en la hostelería de Zamora por regentar el restaurante París

Ha muerto a los 74 años el histórico hostelero zamorano Andrés Pérez González, antiguo gerente del emblemático restaurante París ubicado en la avenida de Portugal.

Zamora despide así a una de las figuras más reconocidas del sector dejando tras de sí una larga trayectoria vinculada a la hostelería desde los años 80.

Durante décadas, el restaurante París, hoy reconvertido desde hace un año en indio, fue un punto de referencia para generaciones de zamoranos y visitantes. Bajo la gerencia de Andrés Pérez, el establecimiento se consolidó como un lugar habitual para celebraciones familiares, comidas de trabajo y encuentros sociales, formando parte de la memoria colectiva de la ciudad.

La noticia de su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de condolencia en el ámbito hostelero y social de Zamora, donde Andrés Pérez era una persona muy conocida y apreciada.

Sus familiares, amigos y compañeros le rendirán el último adiós este sábado, a las 16.30 horas, en la iglesia parroquial de San Lázaro, en Zamora capital.