Los herederos del vendedor reclaman
Cuatro años de prisión en juego por un cabezal de maíz impagado
Un matrimonio es juzgado por un presunto delito de estafa por no haber pagado una pieza de una cosechadora y después revenderla
El impago de un cabezal de maíz por importe de 8.000 euros podría terminar en la condena a un total de cuatro años de prisión para un matrimonio acusado de un delito de estafa, pena exigida por la Fiscalía de Zamora en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal. La venta tuvo lugar en 2018 mediante contrato verbal entre la pareja de imputados, de iniciales A.M.B. y U.V.M., y el dueño de la herramienta agrícola, que falleció en noviembre de 2021 sin ver saldada la deuda, recogen las diligencias judiciales junto a las gestiones realizadas para tratar de recuperar la herramienta o que se la abonaran.
El denunciante envió dos burofax al matrimonio, uno en junio de 2019 y otro en enero de 2020, este último para dar por rescindido el contrato, extremo que no pudo ver cumplido porque el cabezal acabó en manos de una tercera persona, según los escritos de acusación. La pieza nunca fue recuperada por su dueño primitivo al acabar por entregarla la imputada A.M.B. a una tercera persona a la que vendió la cosechadora con el cabezal de maíz por 40.000 euros, de acuerdo con los hechos que el Juzgado número 1 de Benavente considera que estarían probados, pero que el matrimonio niega con rotundidad.
Finalmente, la pieza apareció en la finca de la persona que compró la cosechadora a la imputada para que pudiera recuperar la pieza, según la Fiscalía. La acusación particular la ejerce el hijo del propietario de la pieza, que exige seis años de cárcel para la pareja imputada y el pago de los 8.000 euros pactados en el contrato verbal al considerar probado que nunca hubo intención ni de abonar la cantidad ni de devolver el cabezal.
