Un conductor pillado por sexta vez sin carné podría acabar en Topas

La Guardia Civil localizó al acusado al volante a las 21.45 horas del 17 de noviembre de 2025 a pesar de haber perdido todos los puntos del carné en enero de 2021, por lo que se le prohibió conducir. Los agentes comprobaron que la orden de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora seguía vigente, ya que no había realizado ningún curso para recuperar los puntos perdidos por infringir la Ley de Seguridad Vial, por lo que le denunciaron por sexta vez.

El zamorano acumula sentencias de varios juzgados de Zamora por ese mismo delito, condenas en los que se le imponen trabajos en beneficio de la comunidad, la primera de octubre de 2023 y las últimas entre julio y septiembre de 2025, castigos penales reiterados que no han surtido efecto en este conductor que volverá sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez en el Juzgado de lo Penal.