sucesos en Zamora
Un conductor pillado por sexta vez sin carné podría acabar en Topas
El procesado circulaba por el corredor de Roales cuando había perdido todos los puntos, la última condena había sido un mes antes
La Guardia Civil localizó al acusado al volante a las 21.45 horas del 17 de noviembre de 2025 a pesar de haber perdido todos los puntos del carné en enero de 2021, por lo que se le prohibió conducir. Los agentes comprobaron que la orden de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora seguía vigente, ya que no había realizado ningún curso para recuperar los puntos perdidos por infringir la Ley de Seguridad Vial, por lo que le denunciaron por sexta vez.
El zamorano acumula sentencias de varios juzgados de Zamora por ese mismo delito, condenas en los que se le imponen trabajos en beneficio de la comunidad, la primera de octubre de 2023 y las últimas entre julio y septiembre de 2025, castigos penales reiterados que no han surtido efecto en este conductor que volverá sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez en el Juzgado de lo Penal.
Suscríbete para seguir leyendo
- El paso de 'Francis' por Zamora se desinfla: la probabilidad de una gran nevada, cada vez más baja
- Los primeros copos de nieve llegarán a Zamora este domingo: así se prevé el paso de 'Francis' por la provincia
- Así era en los años 50 Monte la Reina, el prestigioso campamento militar de universitarios
- Piden 15 años de prisión al dueño de By Alice por drogas, armas y blanqueo: juicio en la Audiencia de Zamora
- Un Avant de Lugo a Zamora, solución de Renfe para la parada de Sanabria
- Suelo para dar vivienda pública a 800 zamoranos: el 'regalo de Reyes' que el Ayuntamiento hace a la Junta
- Aparcar en el centro de Zamora durante doce horas será posible por menos de cuatro euros
- Laura, mujer transexual de Zamora: 'El camino es difícil, pero hay que vivir, los miedos no duran siempre