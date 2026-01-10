"La comedia, que es más difícil, se ha visto como un género menor"

Gabino Diego vuelve a subirse a un escenario en Zamora. El polifacético intérprete forma parte del elenco de la función «Pijama para seis», una divertida obra que recala este domingo, 11 de enero, a las 19.00 horas en el Teatro Ramos Carrión de la capital.

¿Qué hay detrás de un título tan sugerente como "Pijama para seis", la obra que pondrá en escena en la ciudad?

Es una comedia de enredo y muy divertida, escrita por el dramaturgo francés Marc Camoletti, un gran escritor de vodeviles. Se trata de una función que tenía muchas ganas de hacer desde que la leí y se lo comenté a Jesús (Cisneros). Además, creo que la gente necesita reírse y esta es una función que es muy efectiva y está muy bien construida. Es una pieza de relojería.

Desde su punto de vista, ¿el texto es el punto fuerte del montaje?

Claro. Los actores, si no tenemos un buen texto, no hacemos nada. El texto es la partitura y esta es una función que va sola. Cuando tienes un buen texto y está bien construido, un día de función puedes estar más bajo o con no mucha energía, pero funciona sola, únicamente por lo bien construida que está. Las entradas, las salidas o los conflictos hacen que el espectador esté pillado el tiempo que dura la representación. Es una comedia de enredo para pasárselo bien, pero también tiene una parte dramática. La obra habla de una pareja que, de alguna manera, está aburrida. Y él decide, cuando la mujer se va a cuidar a su madre, montar una fiesta en su casa con una amante. Al final la mujer no se va y viene un amigo que hace de coartada, pero que el amigo también tiene cosas que contar. Entonces se produce un lío grande.

Gabino Diego durante una función. / Cedida

Este montaje ha sido representado por otras compañías. ¿Qué plus tiene esta versión que llevan a cabo?

La dramaturgia que han hecho está muy bien. Es perfecta. El texto de Camoletti dura dos horas y media, pero no puedes hacer un espectáculo de dos horas y media de duración. Hay que ir puliendo y dejando lo esencial y lo cómico. A este respecto, yo creo que Jesús Cisneros lo ha hecho muy bien. Lo ha actualizado de alguna manera, lo ha convertido en un texto más de ahora, pero, sobre todo, que es muy eficaz y realmente muy divertido. De hecho, la hemos representado en muchísimos sitios e incluso han asistido críticos muy sesudos en San Sebastián y hemos recibido críticas muy positivas porque han valorado el trabajo.

Jesús Cisneros, a quien ha nombrado en varias ocasiones, es el productor, el director y también parte del reparto de la obra, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con él?

La verdad es que es una persona maravillosa, un luchador en esta profesión y me parece que ha hecho algo muy bueno que es poder llevar este tipo de teatro por toda España, porque la comedia es un género que no se estaba moviendo mucho y él es un experto como productor en hacer este tipo de teatro. Que sea el director y actor en la obra ayuda mucho, es una persona con mucha paciencia y que lo hace muy bien. Y, sobre todo, en este tipo de funciones el secreto reside en coordinar porque los actores ya venimos de casa con nuestro trabajo hecho y hay que ensamblar el trabajo de todos.

El público tiene la necesidad de pasárselo bien cuando asiste al teatro. La primera regla del teatro es no aburrir

Decía que es importante que obras de este tipo giren por España, ¿por qué?

Porque de alguna manera parece que la comedia, que la gente se ría, es algo malo cuando resulta muy sano. Ese pensamiento lo convierte en un género menor, pero eso ha pasado en Hollywood, por ejemplo, a Charles Chaplin no le dieron nunca un Oscar. Siempre se ha visto la comedia como un género menor cuando la comedia es muy difícil. Es más, a mí me dieron un Goya con un personaje que era un trágico-cómico. Siempre se va buscando premiar la tragedia, parece que es más importante el drama que hacer una buena comedia. En mi opinión, siempre se ha visto la comedia como un género menor y lo bueno de Jesús Cisneros es que está moviendo una comedia porque realmente existe una necesidad. El público tiene la necesidad de pasárselo bien cuando asiste al teatro. La primera regla del teatro es no aburrir.

Tras la pandemia, ¿se ha producido un cambio en el público que asiste a un espectáculo en un teatro?

La verdad es que está acudiendo mucha gente al teatro. Yo no sé bien de estadísticas de lo que está haciendo la gente ahora, pero sí que veo que la gente tiene mucha necesidad de ir a espectáculos en vivo y encontrarse con otra gente. Yo creo que están funcionando mucho los conciertos de música en directo. Me gusta que la gente salga y que comparta un espectáculo como el teatro que es maravilloso, que se apagan las luces y se convierte en una ceremonia que compartes con la gente de tu pueblo y... eso es muy bonito.

Firmaría por pasarme toda mi vida recorriéndome España entera actuando

¿Esa ceremonia le ha atrapado?

Yo empecé en el teatro y empecé tocando la guitarra en el metro y siempre actuando en directo. Luego hice cine, y las películas que he hecho he tenido la suerte de que han sido cintas importantes que se siguen poniendo y que la gente las sigue recordando porque yo no soy una persona que haga mucha televisión. Ahora voy a hacer un capítulo de televisión de la serie "Atasco" y sigo haciendo cine. De hecho, en marzo sale un nuevo proyecto. No obstante, el teatro es mi vida y soy feliz haciendo teatro. Firmaría por pasarme toda mi vida recorriéndome España entera actuando. Ahora soy feliz por regresar a Zamora porque hacía mucho que no actuaba aquí.

Atesora una larga trayectoria en la que ha trabajado con grandes referencias del cine español desde José Luis Cuerda, Antonio Mercero, Carlos Saura, Santiago Segura o incluso el mítico Fernando Fernán Gómez.

Jesús Cisneros y Gabino Diego en una representación. / Cedida

Realmente he sido muy afortunado de trabajar con ellos, de hacer películas como "Amanece, que no es poco" o "El viaje a ninguna parte", que son clásicos de la historia del cine. Como me dijo el otro día un músico de jazz, que él había colaborado con gente importante, "soy hermano de él en el infinito" y yo, de alguna manera, soy parte de estos directores también en el infinito. Es una suerte haber podido trabajar con alguien como Fernando Fernán Gómez, que me llamó tres veces para trabajar. Le siento siempre cerca de mí con cualquier proyecto, cada vez que actúo… siento lo que me habría dicho: "Oye, apréndete bien este texto (risas), no te lo sabes bien, machaca más el texto...". Pienso siempre que está ahí... Santiago Segura es una persona muy talentosa. Son personas que han sido muy importante en la cultura, tanto en nuestro país como a nivel internacional.

¿Hay algún personaje que se le resiste y que le gustaría interpretar?

Si tiene que ser, ya lo interpretaré. Si no, me hago un espectáculo y lo hago ahí (risas). Ahora mismo estoy feliz de hacer un personaje como el que interpreto en "Pijama para seis".